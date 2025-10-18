WTA Tokyo 2025, sorteggiato il tabellone. Paolini e Rybakina teste di serie 1 e 2

Jasmine Paolini ed Elena Rybakina illuminano il cast del WTA 500 di Tokyo, in programma da lunedì 20 a domenica 26 ottobre. I campi in cemento della capitale giapponese saranno teatro dell’ultimo atto della lunga volata verso le WTA Finals 2025, infatti le otto protagoniste del Master di fine anno a Riad verranno stabilite in base alla Race di lunedì 27 ottobre.

L’azzurra e la kazaka sono state inserite nel tabellone nipponico rispettivamente da numero 1 e numero 2 del seeding, mentre balza all’occhio l’assenza della russa Mirra Andreeva (che ha scelto di non richiedere in extremis una wild card) che rischia a questo punto di rimanere esclusa dalle Finals in attesa di capire se disputerà o meno il WTA 250 di Guangzhou (previsto sempre dal 20 al 26 ottobre).

Paolini, esentata dal primo turno con un bye, entrerà in gioco direttamente agli ottavi contro una tra la cinese Xinyu Wang ed una giocatrice proveniente dalle qualificazioni, con all’orizzonte poi un possibile quarto con la ceca Karolina Muchova (o la connazionale Marketa Vondrousova) ed una semifinale con la top10 russa Ekaterina Alexandrova o la giovane emergente ceca Linda Noskova.

Cammino sulla carta abbastanza complicato per Rybakina, che debutterà al secondo turno con la vincente del derby canadese Leylah Fernandez e Victoria Mboko per poi rischiare di trovare sul suo cammino la svizzera Belinda Bencic ai quarti ed una tra la danese Clara Tauson, l’americana Sofia Kenin, l’ucraina Dayana Yastremska e le russe Diana Shnaider e Anna Kalinskaya.

TABELLONE WTA TOKYO 2025

(1) Paolini bye

Wang Xinyu vs qualificata o lucky loser

Qualificata o lucky loser vs Joint

Vondrousova vs (8) Muchova

(3) Alexandrova bye

Qualificata o lucky loser vs Cristian

(WC) Sonobe vs (WC) Bartunkova

(WC) Uchijima vs (6) Noskova

(7) Shnaider vs Yastremska

Kenin vs Kalinskaya

Qualificata o lucky loser vs Kessler

(4) Tauson bye

(5) Bencic vs (WC) Andreescu

Qualificata o lucky loser vs qualificata o lucky loser

Fernandez vs Mboko

(2) Rybakina bye