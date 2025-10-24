WTA Tokyo 2025, Rybakina si qualifica per le Finals. Avanzano Bencic e Noskova

La corsa verso la conquista del titolo compie un nuovo importante step. Il torneo WTA di Tokyo torna in campo per i quarti di finale. La kazaka Elena Rybakina supera l’ostacolo Mboko e certifica l’accesso alle WTA Finals. Avanzano anche Belinda Bencic e Linda Noskova.

Linda Noskova, testa di serie numero sei, archivia il suo impegno di giornata in soli trentacinque minuti. La giocatrice ceca approfitta infatti del ritiro della russa Anna Kalinskaya, numero trentotto del ranking WTA, sul punteggio di 6-0 1-0 e guadagna così agevolmente il pass per la semifinale.

Elena Rybakina, seconda favorita del tabellone, regola la canadese Victoria Mboko, nona testa di serie 6-3 7-6(4) in un’ora e ventisette minuti e, grazie al successo odierno, imprime il sigillo dell’ufficialità sulla qualificazione alle WTA Finals. La kazaka, dopo aver annullato palla break nel primo gioco, strappa il servizio alla rivale del secondo, non concede più nulla sui propri turni di battuta e conclude il parziale inaugurale con il punteggio di 6-3 quando trasforma la prima palla set.

La seconda frazione di gioco segue l’andamento dei servizi, le due giocatrici concedono una palla break a testa, e si risolve in un tie-break nel corso del quale Rybakina cambia marcia con i due punti conquistati risposta che la proiettano sul 4-1, prologo della chiusura sancita dal secondo match point per il decisivo 7-4.

Sofia Kenin si aggiudica l’altalena delle emozioni e supera la russa Ekaterina Alexandrova 6-0 2-6 7-6(3) in due ore e undici minuti. L’americana travolge la rivale nella prima frazione concedendole solo cinque punti nei propri turni di battuta, ne subisce la veemente reazione nel secondo parziale e realizza il suo capolavoro nel terzo set. Kenin, dopo aver recuperato dal 4-2, annulla quattro palle match alla rivale e s’impone con un perentorio 7-3 nel tie-break decisivo.

Belinda Bencic prevale sulla ceca Karolina Muchova 3-6 7-5 7-5 al termine di una maratona di oltre tre ore. La ceca parte forte, toglie due volte il servizio alla rivale per volare sul 5-1, resiste al suo ritorno e chiude la prima frazione sul 6-3. Nel secondo parziale la ceca, dopo aver richiesto l’intervento medico per i postumi di una caduta, ottiene il break al terzo gioco, ma nel momento della verità restituisce il servizio alla rivale per il 5-5 e lo perde ancora nel dodicesimo gioco per il 7-5 con cui l’elvetica rimette in equilibrio la contesa. Il terzo set si decide in volata: nel decimo gioco la svizzera annulla un match point, recupera il break subito sul 4-4 e vince gli ultimi due giochi firmando il decisivo 7-5.