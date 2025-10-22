WTA Tokyo 2025, Karolina Muchova e Linda Noskova nei quarti di finale. Kalinskaya vince il derby russo

Calato il sipario sugli ottavi di finale del torneo WTA500 di Tokyo. Sul cemento giapponese conosciamo i nomi delle quattro giocatrici che si giocheranno l’accesso all’atto conclusivo di un torneo che precede le imminenti WTA Finals di Riad (Arabia Saudita). Missione compiuta per la ceca Linda Noskova (n.17 del ranking), a segno contro l’americana McCartney Kessler (n.31 ATP) col punteggio di 5-7 6-3 6-4 in 2 ore e 6 minuti di gioco.

La prossima avversaria della ceca sarà la russa Anna Kalinskaya. La n.38 del ranking ha sconfitto nel derby Diana Shnaider (n.19 WTA) con lo score di 7-6 (4) 2-6 7-6 (5). Una prestazione consistente per Kalinskaya che, dopo diversi problemi fisici, sta cercando di esprimere il proprio miglior tennis.

Rimanendo in tema Cechia, Karolina Muchova (n.21 WTA) ha avuto vita relativamente facile contro l’australiana Maya Joint (n.32 del mondo), a segno con lo score di 6-3 7-5. Col suo straordinario gioco a tutto campo, la ceca ha impressionato e punta al titolo.

Muchova è in attesa di conoscere il nome della prossima avversaria dal confronto tra la francese Gracheva e la svizzera Belinda Bencic, che si disputerà domani.