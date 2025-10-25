WTA Tokyo 2025: forfait Rybakina, Noskova in finale con Bencic

Più di qualcuno tendeva a temere un tale esito, e in effetti ciò che si temeva è diventato realtà. Delle due semifinali del WTA 500 di Tokyo se n’è in realtà giocata soltanto una, quella tra Belinda Bencic e Sofia Kenin, di cui si parlerà.

L’altra, tra Linda Noskova ed Elena Rybakina, ha invece visto la kazaka dare forfait. Ufficialmente il problema era legato alla schiena, dove l’ex campionessa di Wimbledon ha detto di non sentirsi bene al 100% per tutta la settimana, ma è evidente come una volta raggiunte le WTA Finals non fosse necessario sforzarsi ulteriormente o peggiorare situazioni già complesse. Ceca in finale senza giocare, in sostanza.

A quel punto resta solo Bencic-Kenin, con la svizzera che completa una stagione di ritorno davvero di altissimo livello con una finale che la avvicina alla top 10 in maniera consistente (anche se non potrà raggiungerla questa settimana). Il primo set dura oltre un’ora, ma paradossalmente ha solo due momenti veramente critici: sul 2-1, quando all’elvetica sfuggono quattro palle break di cui tre consecutive, e sul 6-5, quando manca un set point. Poco male: c’è il tie-break, 7-5. I primi break (tre consecutivi) arrivano nel secondo parziale e lanciano Kenin sul 4-2, 5-2 e poi 6-3, ma l’americana non riesce più a tenere il ritmo dell’avversaria nel terzo: 7-6(5) 3-6 6-2.

Si tratta della sesta finale della carriera per Noskova, la terza a livello di WTA 500; ne ha però vinta solo una finora (a Monterrey nell’agosto 2024). Per quel che riguarda Bencic, una cliente piuttosto abituale delle finali a questo livello, è la finale numero 20 (bilancio di 9-10), con un 6-6 in quelle 500. Che, Olimpiadi a parte, sono anche le ultime nove consecutive da lei disputate, dieci con questa.