Tennis
WTA Pechino 2025, risultati 1° ottobre: Emma Navarro elimina Iga Swiatek, sarà derby con Jessica Pegula
Si completa il quadro degli ottavi di finale del tabellone principale di singolare femminile dei China Open 2025 di tennis: nel WTA 1000 di Pechino si disputano i match della parte alta del tabellone, mentre l’unica azzurra ancora in corsa, Jasmine Paolini, tornerà in campo domani nei quarti contro la statunitense Amanda Anisimova.
Ci sarà un derby statunitense nei quarti di finale: Emma Navarro, numero 16, firma l’impresa di giornata ed elimina la numero 1 del seeding, la polacca Iga Świątek, sconfitta in tre set con il punteggio di 6-4 4-6 6-0, e nel prossimo turno sfiderà la connazionale Jessica Pegula, numero 5, che piega in tre set la numero 23, l’ucraina Marta Kostyuk, battuta con lo score di 6-3 6-7 (4) 6-1.
Cade anche la testa di serie numero 4, la russa Mirra Andreeva, che viene eliminata dalla britannica Sonay Kartal, la quale si impone al terzo set con lo score di 7-5 2-6 7-5, e tra due giorni affronterà la numero 26 del seeding, la ceca Linda Nosková, che nell’unico match concluso in due frazioni supera la russa Anastasia Potapova con il punteggio di 6-2 6-4.
WTA 1000 PECHINO – RISULTATI 1° OTTOBRE
Ottavi di finale
Emma Navarro (Stai Uniti, 16) b. Iga Świątek (Polonia, 1) 6-4 4-6 6-0
Jessica Pegula (Stati Uniti, 5) b. Marta Kostyuk (Ucraina, 23) 6-3 6-7 (4) 6-1
Sonay Kartal (Gran Bretagna) b. Mirra Andreeva (Russia, 4) 7-5 2-6 7-5
Linda Nosková (Cechia, 26) b. Anastasia Potapova (Russia) 6-2 6-4