Tennis
WTA Osaka 2025, risultati 14 ottobre: Fernandez e Sramkova agli ottavi, out Andreescu e Gracheva
Si completa il primo turno del tabellone di singolare femminile dei Japan Open 2025 di tennis, torneo di categoria WTA 250 in corso ad Osaka, in Giappone: esce di scena l’unica azzurra in tabellone, la qualificata Elisabetta Cocciaretto, sconfitta dalla romena Jaqueline Cristian, che si impone con lo score di 6-2 7-6 (4).
Negli ottavi la romena affronterà la numero 8 del seeding, la spagnola Jéssica Bouzas Maneiro, che elimina la qualificata statunitense Katie Volynets per 6-2 6-4. La numero 3 del tabellone, la belga Elise Mertens, piega la spagnola Cristina Bucșa con lo score di 7-6 (5) 6-3, e nel prossimo turno se la vedrà con la qualificata ceca Tereza Valentová, che regola la filippina Alexandra Eala per 6-1 6-2.
La testa di serie numero 7, la statunitense Ann Li, batte la qualificata francese Varvara Gracheva per 6-4 6-0, ed agli ottavi affronterà la slovacca Rebecca Šramková, che elimina la rappresentante di Cina Taipei, Joanna Garland, con lo score di 6-3 6-1, mentre la qualificata ungherese Dalma Gálfi piega la statunitense Alycia Parks con un duplice 6-4.
La magiara se la vedrà nel prossimo turno con la testa di serie numero 4, la canadese Leylah Fernandez, che regola la statunitense Hailey Baptiste per 6-2 7-5, infine la numero 5 del seeding, la ceca Marie Bouzková, liquida la wild card nipponica Ena Shibahara con un doppio 6-1, ed affronterà agli ottavi l’elvetica Viktorija Golubic, che piega in tre set la canadese Bianca Andreescu, sconfitta con lo score di 6-3 4-6 6-4.
WTA 250 OSAKA 2025 – RISULTATI 14 OTTOBRE
Primo turno
Jaqueline Cristian (Romania) b. Elisabetta Cocciaretto (Italia, Q) 6-2 7-6 (4)
Jéssica Bouzas Maneiro (Spagna, 8) b. Katie Volynets (Stati Uniti, Q) 6-2 6-4
Elise Mertens (Belgio, 3) b. Cristina Bucșa (Spagna) 7-6 (5) 6-3
Tereza Valentová (Cechia, Q) b. Alexandra Eala (Filippine) 6-1 6-2
Ann Li (Stati Uniti, 7) b. Varvara Gracheva (Francia, Q) 6-4 6-0
Rebecca Šramková (Slovacchia) b. Joanna Garland (Cina Taipei, Q) 6-3 6-1
Dalma Gálfi (Ungheria, Q) b. Alycia Parks (Stati Uniti) 6-4 6-4
Leylah Fernandez (Canada, 4) b. Hailey Baptiste (Stati Uniti) 6-2 7-5
Marie Bouzková (Cechia, 5) b. Ena Shibahara (Giappone, WC) 6-1 6-1
Viktorija Golubic (Svizzera) b. Bianca Andreescu (Canada) 6-3 4-6 6-4