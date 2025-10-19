WTA Osaka 2025, Leylah Fernandez piega l’indomita Valentova e vince il titolo

Il torneo WTA 250 di Osaka parla canadese. Leylah Fernandez, numero 27 del ranking WTA, piega la ceca Tereza Valentova, classe 2007, 6-0 5-7 6-3 in due ore e quindici minuti e vince il titolo. La testa di serie numero quattro prevale grazie alla maggior esperienza, ma la giovane ceca dispone di un talento cristallino e potrà far parlare di sé.

L’inizio di partita si trasforma in un monologo della giocatrice canadese che opera il break del 2-0 e salva tre opportunità del 2-1. La testa di serie numero quattro continua a spingere, toglie nuovamente il servizio all’avversaria per il 4-0 e s’invola verso il perentorio 6-0 con cui si conclude il parziale inaugurale.

La ceca prova ad invertire l’avvio negativo e ad entrare in partita con il break a zero del 2-1. La reazione della canadese è immediata con il rapido 2-2, game chiuso dall’errore di rovescio della rivale, e l’agevole turno di servizio del 3-2 sancito dall’accelerazione di diritto vincente. Le due atlete difendono i rispettivi turni di battuta in maniera agevole fino al nono gioco quando la ceca strappa nuovamente il servizio all’avversaria per il 5-4 grazie all’ottimo passante di rovescio incrociato. La numero 27 WTA è brava però a reagire rapidamente ed impatta sul 5-5 con l’immediato contro break. Lo sprint finale premia Valentova che con il rovescio incrociato sigla il 6-5 e, con il servizio vincente, firma il 7-5 con cui rimette la sfida in equilibrio.

Fernandez rimonta da 15-30 e firma l’1-0 con lo schiaffo al volo, la sua rivale impatta sull’1-1 dopo aver rimontato da 0-40. La nordamericana, complici gli errori della rivale, ottiene il break del 3-1 con il rovescio lungolinea e, dopo aver annullato due opportunità del 3-2, allunga sul 4-1. La ceca annulla due palle dell’1-5, lascia andare i colpi e recupera il break sull’errore di rovescio dell’avversaria per il 4-3. Lo sprint finale premia Fernandez che, alla terza opportunità, timbra il break del 5-3 e con il servizio vincente trasforma il primo match point per il conclusivo 6-3.

La giocatrice canadese chiude la sua prova con tre ace, due doppi falli e il 70% di prime. Fernandez riesce ad essere molto più incisiva della sua avversaria con la prima di servizio, 37 punti vinti a 26, trasforma sette palle break sulle sedici a propria disposizione e vince il computo dei punti per 91 a 71.