WTA Osaka 2025, Fernandez e Cirstea in semifinale. Ritiro per Naomi Osaka

Calato il sipario sui quarti di finale del torneo di Osaka (Giappone). Sul cemento nipponico, il pubblico ha dovuto prendere atto del ritiro della più attesa, Naomi Osaka. La giapponese, infatti, ha deciso di non scendere in campo contro la rumena Jaqueline Cristian (n.47 WTA). Un problema fisico per la n.16 del mondo e prosegue l’avventura per Cristian.

Quest’ultima giocherà contro la ceca Tereza Valentova (n.78 del mondo), vittoriosa contro la serba Olga Danilovic (n.49 WTA) col punteggio di 6-4 2-6 6-3. Tanti gli errori della balcanica, al cospetto di un’avversaria molto più continua da questo punto di vista.

Pronostici rispettati nel caso di Leylah Fernandez. La canadese (n.27 del ranking) si è imposta contro la slovacca Rebecca Sramkova (n.65 WTA) col punteggio di 7-6 (2) 6-3. Dopo un primo parziale assai lottato, la nordamericana ha preso il largo.

Fernandez affronterà, quindi, in semifinale la rumena Sorana Cirstea. La n.51 del mondo ha prevalso nello scontro con la svizzera Viktorija Golubic (n.60 del mondo) con lo score di 6-2 2-6 6-2.