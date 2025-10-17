WTA Ningbo 2025, risultati 17 ottobre: l’altra semifinale è Alexandrova-Shnaider

L’attenzione a Ningbo, in Cina, è tutta catalizzata dalla semifinale tra Jasmine Paolini e la kazaka Elena Rybakina, che domani, in caso di successo, spedirebbe l’azzurra alle WTA Finals con un torneo d’anticipo, lasciando la kazaka e la russa Mirra Andreeva a contendersi l’ultimo posto utile.

Le due infatti, si incontreranno nel penultimo atto: la tennista italiana, numero 2 del seeding, rimonta la svizzera Belinda Bencic, testa di serie numero 6, battuta con lo score di 5-7 7-5 6-3 dopo quasi tre ore e mezza di aspra battaglia, con l’elvetica che era andata a servire per il match sul 7-5 5-4, mentre la kazaka, numero 3 del tabellone, liquida in meno di un’ora la qualificata australiana Ajla Tomljanović, sconfitta per 6-2 6-0.

Nella parte alta del tabellone la russa Ekaterina Alexandrova, numero 4 del seeding, sfrutta la sconfitta di Bencic, regola la statunitense Mccartney Kessler con un doppio 6-3 e si assicura lo status di seconda riserva alle WTA Finals, acquisendo l’aritmetica certezza di chiudere al decimo posto nella Race WTA.

A sfidarla nel penultimo atto sarà una connazionale, l’altra russa Diana Shnaider, numero 7 del tabellone, che dà un dispiacere al pubblico di casa, eliminando in rimonta la wild card cinese Zhu Lin, sconfitta con il punteggio di 2-6 6-3 6-1.

WTA 500 NINGBO 2025 – RISULTATI 17 OTTOBRE

Quarti di finale

Diana Shnaider (Russia, 7) b. Lin Zhu (Cina, WC) 2-6 6-3 6-1

Ekaterina Alexandrova (Russia, 4) b. Mccartney Kessler (Stati Uniti) 6-3 6-3

Elena Rybakina (Kazakistan, 3) b. Ajla Tomljanović (Australia, Q) 6-2 6-0

Jasmine Paolini (Italia, 2) b. Belinda Bencic (Svizzera, 6) 5-7 7-5 6-3