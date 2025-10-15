WTA Ningbo 2025, Mirra Andreeva perde all’esordio e rimescola le carte nella Race

Iniziano gli ottavi di finale del WTA 500 di Ningbo, in Cina, e subito arriva una sorpresa: la russa Mirra Andreeva, numero 1 del seeding, cede all’esordio alla padrona di casa Zhu Lin, in tabellone con una wild card, la quale si impone con lo score di 4-6 6-3 6-2.

La russa è in corsa con Jasmine Paolini e con la kazaka Elena Rybakina per gli ultimi due posti alle WTA Finals: Andreeva è sesta con 4319 punti, mentre l’azzurra è settima con 4131 e la kazaka è ottava con 3913. La russa, però, a differenza delle rivali, non è iscritta la settimana prossima al WTA 500 di Tokyo, anche se potrebbe ancora chiedere una wild card per prendere parte al torneo nipponico.

Paolini potrebbe scavalcare la russa arrivando in semifinale a Ningbo (4325), partendo come sesta della Race a Tokyo, mentre Rybakina vincendo il torneo arriverebbe a quota 4305, dunque sarebbe ancora alle spalle di Andreeva in Giappone, dove considerando anche gli scarti (150 punti) dovrebbe comunque arrivare in semifinale anche a Tokyo per sopravanzare Andreeva.

Per quanto concerne Paolini e Rybakina, le quali invece esordiranno domani, entrambe conoscono già il nome dell’eventuale avversaria ai quarti di finale: ad attendere la vincente di Paolini-Kudermetova sarà l’elvetica Belinda Bencic, testa di serie numero 6, che rimonta la qualificata ucraina Yulia Starodubtseva, battuta per 5-7 6-4 7-5, mentre la vincente di Rybakina-Yastremska se la vedrà con la qualificata australiana Ajla Tomljanović, che elimina un’altra qualificata, l’anatolica Zeynep Sönmez, sconfitta per 7-6 (6) 6-3.

WTA 500 NINGBO – RISULTATI 15 OTTOBRE

Ottavi di finale

Zhu Lin (Cina, WC) b. Mirra Andreeva (Russia, 1) 4-6 6-3 6-2

Diana Shnaider (Russia, 7) b. Karolína Muchová (Cechia) 2-6 6-1 6-2

Ajla Tomljanović (Australia, Q) b. Zeynep Sönmez (Turchia, Q) 7-6 (6) 6-3

Belinda Bencic (6) b. Yulia Starodubtseva (Q) 5-7 6-4 7-5