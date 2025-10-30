WTA Jiujiang 2025, Alycia Parks e Anna Blinkova accedono ai quarti di finale

Completato il quadro delle tenniste qualificate ai quarti di finale del torneo WTA250 di Jiujiang. Sul cemento cinese le emozioni non sono mancate e in tre delle quattro sfide andate in scena il terzo set è stato necessario. È quanto accaduto nel confronto tra l’americana Alycia Parks (n.65 del mondo) contro la slovena Kaja Juvan (n.102 WTA).

La partita ha avuto un andamento molto particolare in cui le frazioni sono state dominate da una delle due contendenti. Sullo score di 1-6 6-1 6-1 Parks si è imposta e nei quarti giocherà contro la russa Anna Blinkova. La russa ha prevalso nel confronto con l’ungherese Anna Bondar (n.74 del ranking) con lo score di 7-6 (3) 7-5. Un match deciso dai dettagli, in cui Blinkova ha avuto la capacità di giocare meglio i punti importanti sul filo di lana.

Nel derby cinese tra Zhuoxuan Bai e Hanyu Guo è stata la prima ad avere la meglio col punteggio di 3-6 7-5 6-4. Grande lotta tra le due padrone di casa e abile Bai a trovare le soluzioni nella fase calda della sfida. Quest’ultima sarà la prossima rivale della ceca Dominika Salkova. La n.151 del mondo ha sconfitto con lo score di 7-6 (4) 2-6 6-2 la russa Anastasia Zakharova (n.99 WTA). Una partita che, dopo un primo parziale equilibrato, è andata un po’ a strappi e a spuntarla è stata la ceca.