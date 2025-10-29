Tennis
WTA Hong Kong 2025: Fernandez e Cirstea avanti, esce Arango
Si chiude la giornata al WTA 250 di Hong Kong, che fa parte dell’ultimo terzetto di tornei che precede le WTA Finals (anzi, in una certa misura ha anche una sovrapposizione). Quasi generale stato di media tranquillità per le giocatrici parte del lotto delle teste di serie.
Il più lottato dei match è anche quello con il maggior rapporto qualità-passato delle giocatrici. Sorana Cirstea sfrutta ancora la wild card e va ai quarti: la rumena supera l’australiana Ajla Tomljanovic in rimonta in un match a tinte abbastanza particolari, ma in cui non rischia mai davvero di perdere.
Nell’unico quarto già definito per Cirstea ci sarà Leylah Fernandez. La canadese, che quattro anni fa arrivò in finale agli US Open, ci mette poco più di un’ora per estromettere la tedesca Eva Lys, alla conclusione di quella che per lei è comunque una stagione di notevole rilievo dato il balzo da fuori dalle 100 fin dentro le top 50.
Nella parte alta l’unico pronostico ribaltato, almeno secondo il seeding, è quello che vede la spagnola Cristina Bucsa superare per 6-2 6-4 la colombiana Emiliana Arango, testa di serie numero 8, ma non in grado di ripetere nell’ultimo periodo le cose buone mostrate tra Messico e Cina.
E sempre nella parte alta tutto piuttosto tranquillo per l’australiana Maya Joint, vittoriosa sulla slovacca Viktoria Morvayova, alla prima volta assoluta in un tabellone principale WTA e con un best ranking da numero 343 raggiunto nel 2022, per 6-1 6-4.
RISULTATI WTA 250 HONG KONG 2025 OGGI
Bucsa (ESP)-Arango (COL) [8] 6-2 6-4
Joint (AUS) [5]-Morvayova (SVK) [Q] 6-1 6-4
Cirstea (ROU) [WC] [7]-Tomljanovic (AUS) 4-6 6-4 6-3
Fernandez (CAN) [2]-Lys (GER) 6-4 6-1