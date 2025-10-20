WTA Guangzhou 2025, Cocciaretto vince la battaglia all’esordio contro Parry

Buona la prima per Elisabetta Cocciaretto nel WTA 250 di Guangzhou. La marchigiana ha vinto all’esordio contro la francese Dianne Parry in tre set con il punteggio di 6-4 6-7 6-2 dopo una battaglia di due ore e quarantaquattro minuti di gioco. Cocciaretto se la vedrà ora al secondo turno con la padrona di casa Wang Xinyu.

Non sono bastati 6 ace a Parry, che ha commesso anche 4 doppi falli. La francese ha concesso addirittura quindici palle break, con Cocciaretto che è riuscita a sfruttarne solo quattro. Cocciaretto ha vinto il 63% dei punti quando ha servito la prima ed il 53% con la seconda, rispetto al 48% della transalpina.

Dopo un avvio equilibrato, Cocciaretto ha concesso una palla break nel quinto, ma è riuscita ad annullarla. Nel game successivo è stata Parry a salvare poi due palle break. Cocciaretto ha perso poi a zero il servizio nel settimo gioco, ma ha poi ottenuto l’immediato controbreak a zero per pareggiare sul 4-4. Nel decimo gioco l’azzurra si è poi guadagnata due set point, concludendo al primo per 6-4.

Incredibile il secondo set. Cocciaretto sale addirittura sul 4-0 con doppio break di vantaggio. Sembra un match completamente finito ed invece clamorosamente Parry rimonta fino al 4-4. Nel decimo game l’azzurra si guadagna anche due match point, ma non riesce a sfruttarli. Si arriva al tie-break, dove Cocciaretto si garantisce altri tre match point, ma Parry si salva ancora e alla fine chiude per 9-7.

Nel terzo set la marchigiana si procura quattro palla break nel terzo game, ma Parry annulla anche questa occasione. Il break è comunque nell’aria per l’azzurra e alla fine arriva nel quinto gioco. Cocciaretto strappa ancora il servizio alla transalpina nel settimo gioco e va a chiudere sul 6-2, qualificandosi per il secondo turno.