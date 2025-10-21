WTA Guangzhou 2025: Bronzetti e Cocciaretto eliminate nel torneo di doppio

Lucia Bronzetti ed Elisabetta Cocciaretto sono fuori dal torneo di doppio al WTA 250 di Guangzhou. A eliminarle l’olandese Isabelle Haverlag e la britannica Maia Lumsden, teste di serie numero 2 e vittoriose sulle italiane, entrate come alternate, per 6-4 6-3.

Il match, per la verità, comincia con una nota negativa un po’ per tutte. Nessuna delle quattro giocatrici, infatti, tiene il proprio turno di battuta: solo break, il che porta direttamente al 2-2 anche con un paio di deciding point. L’allungo lo piazzano Haverlag e Lumsden, che sul 3-3 se ne vanno e poi chiudono il primo set sul 6-4.

Più indirizzato il secondo parziale, con i due break che arrivano sull’1-1 e poi sul 4-2 a favore del duo anglo-olandese, che aveva già fatto coppia assieme in due occasioni nella stagione: a Parma (WTA 125) e a Nottingham (WTA 250). Negli ultimi tre game del match ci sono solo servizi strappati a vicenda, il che porta direttamente al 6-3 finale in un’ora e 2 minuti.

Si è trattato appena del sesto torneo WTA in cui Bronzetti e Cocciaretto hanno deciso di giocare assieme. E, fino ad ora, le due non sono mai riuscite a conquistare una vittoria in coppia, vincendo solo un set contro Bouchard/Cross a Vancouver nel 2022. A queste sei occasioni ne va però aggiunta una settima, in Billie Jean King Cup 2023, quando contro le tedesche Friedsam/Siegemund arrivò effettivamente la vittoria al match tie-break. Per la marchigiana resta il singolare, dove domani affronterà la cinese Xiyu Wang.