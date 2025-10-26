WTA Guangzhou 2025 Ann Li piega Sun in finale e si aggiudica il titolo

Nella finale del torneo WTA di Guangzhou la statunitense Ann Li, testa di serie numero due, piega la neozelandese Lulu Sun 7-6(6) 6-2 in un’ora e quarantadue minuti e si aggiudica il titolo. L’americana riesce a prevalere in volata nel primo parziale grazie alla maggiore lucidità nei momenti chiave e dilaga poi alla distanza imponendo la maggior pesantezza di palla e la qualità dei suoi colpi.

La statunitense, dopo aver annullato una palla break, sigla l’1-0 ai vantaggi, la sua rivale replica con il rapido 1-1. La seconda favorita del tabellone, dopo aver salvato la palla dell’1-2, chiude il terzo gioco con l’ace e manca la palla del possibile 3-1, annullata dalla neozelandese con il servizio. L’americana annulla due opportunità del 3-4 , manca due set point nel nono gioco e altri due nel dodicesimo.

L’inevitabile tie-break inizia con la partenza a razzo di Sun cha scatta sul 3-0, la sua avversaria però non si disunisce e impatta sul 3-3 con il diritto vincente. Li manca il quinto set point, se ne procura un sesto e capitalizza la volée di rovescio fuori misura della rivale per il decisivo 8-6.

Sulle ali dell’entusiasmo la numero 44 WTA piazza la risposta vincente per firmare, alla terza opportunità, il break dell’1-0 e, dopo aver annullato la palla dell’1-1 con l’accelerazione di diritto, sigla il 2-0 sull’errore di rovescio dell’avversaria. La seconda favorita del tabellone continua a spingere e toglie nuovamente il servizio alla rivale per il 3-0. Sun prova a reagire con il contro break del 3-1, la replica dell’americana è però immediata con l’istantaneo 4-1. Ann Li, una volta ristabilito il vantaggio, non si volta più indietro, griffa a 15 il 5-1, si procura tre match point con rovescio incrociato e trasforma il secondo per il definitivo 6-2.

Ann Li chiude la sua prestazione con sette ace, due doppi falli e il cinquantanove per cento di prime. L’americana vince il 69% di punti sulla prima di servizio, il 56% sulla seconda, sfrutta tre palle break sulle dodici a disposizione e ne annulla sette sulle otto concesse. La statunitense si aggiudica il computo complessivo dei punti per 88 a 76.