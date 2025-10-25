WTA Finals 2025, ufficiali le fasce per il sorteggio: Jasmine Paolini inserita nella quarta urna con Elena Rybakina

Anche l’ultimo dubbio riguardo al torneo di singolare delle WTA Finals 2025 di tennis è stato sciolto: dopo esserci qualificata grazie alla semifinale raggiunta a Tokyo, la kazaka Elena Rybakina ha deciso di non scendere in campo nel penultimo atto, chiudendo al settimo posto della Race.

Si tratta di una scelta di non poco conto anche per Jasmine Paolini, che inoltre dovrà affrontare le Finals di Riad, in Arabia Saudita, come peraltro accaduto già lo scorso anno, giocando sia in singolare che in doppio, dovendo scendere in campo tutti i giorni in maniera alternata la prima fase a gironi (1-6 novembre).

Con il forfait odierno, infatti, la kazaka Elena Rybakina ha rinunciato alla possibilità di portarsi in terza fascia, dato che in caso di approdo in finale avrebbe scavalcato la statunitense Madison Keys, salendo in sesta piazza nella Race e diventando così una possibile avversaria dell’azzurra nella prima fase.

In sede di sorteggio le teste di serie saranno la bielorussa Aryna Sabalenka e la polacca Iga Świątek, mentre saranno interamente statunitensi sia la seconda fascia, con Coco Gauff ed Amanda Anisimova, che la terza, con Jessica Pegula e Madison Keys.

Nell’ultima urna ci saranno infine la kazaka Elena Rybakina e l’azzurra Jasmine Paolini: le otto giocatrici saranno divise in due gironi, e le tenniste inserite nella stessa fascia non potranno finire nel medesimo girone. Le prime due classificate di ciascun raggruppamento avranno accesso alle semifinali.

FASCE SORTEGGIO SINGOLARE WTA FINALS 2025

Teste di serie: Aryna Sabalenka (Bielorussia), Iga Świątek (Polonia).

Seconda fascia: Coco Gauff (Stati Uniti), Amanda Anisimova (Stati Uniti).

Terza fascia: Jessica Pegula (Stati Uniti), Madison Keys (Stati Uniti).

Quarta fascia: Elena Rybakina (Kazakistan), Jasmine Paolini (Italia).