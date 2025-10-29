WTA Finals 2025, i precedenti di Jasmine Paolini con le tre avversarie del round robin

Non è stata certo fortunata Jasmine Paolini con il sorteggio della fase a gironi del torneo di singolare (lei è presente anche in doppio insieme a Sara Errani) delle WTA Finals 2025, in programma a Riad dal 1° all’8 novembre. La numero 8 del ranking è stata inserita nel gruppo Steffi Graf e dovrà vedersela con la n.1, la n.3 e la n.5 del seeding per cercare di raggiungere le semifinali.

Paolini comincerà il suo cammino nel round robin domenica 2 novembre contro la prima testa di serie del torneo Aryna Sabalenka, vincitrice delle ultime due edizioni consecutive degli US Open. La bielorussa è in vantaggio 5-2 nel bilancio complessivo dei precedenti con l’azzurra, ma soprattutto dal 2023 in poi ha collezionato quattro successi di fila senza concedere neanche un set. Le uniche due vittorie della toscana risalgono addirittura al lontano 2017 (torneo ITF sull’erba ad Ilkley) ed in tempi più recenti ad Indian Wells nel 2022.

Perfetto equilibrio invece nei testa a testa tra Jasmine e la numero 3 al mondo Coco Gauff, che si apprestano a giocare contro per la settima volta dopo aver vinto sin qui tre match a testa. L’americana due volte campionessa Slam si era imposta nei primi due scontri diretti tra il 2021 ed il 2023, mentre in questa stagione l’italiana ha ottenuto tre successi di seguito (Stoccarda e Roma sulla terra, Cincinnati sul cemento) prima di cedere lo scorso 11 ottobre a Wuhan in due set.

Per assurdo il confronto più negativo di Jasmine negli head to head è contro la quinta testa di serie Jessica Pegula, avanti 5-1 nei precedenti. La statunitense aveva sempre battuto due set a zero la nostra portacolori fino al 2023, poi però la giocatrice di Bagni di Lucca è esplosa definitivamente nella stagione successiva e quando le due sono tornate ad incrociarsi le gerarchie si sono ribaltate, come dimostra il 6-4 6-2 dello scorso 21 settembre a Shenzhen che ha consentito a Paolini di regalare all’Italia il punto decisivo per conquistare la BJK Cup 2025.