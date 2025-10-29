WTA Chennai 2025, Sonmez e Vekic approdano agli ottavi. Esce Francesca Jones

La pioggia concede finalmente tregua, il torneo WTA di Chennai può finalmente entrare in campo per un intenso programma di incontri grazie a cui recuperare il ritardo accumulato nei primi due giorni. Approdano agli ottavi di finale la turca Zeynep Sonmez e la croata Donna Vekic. Esce la britannica Francesca Jones, testa di serie numero due.

La turca Zeynep Sonmez doma la russa Tatiana Prozorova 7-5 6-4 in un’ora e trentanove minuti. La giapponese Mei Yamaguchi passa il turno grazie al ritiro di Francesca Jones. La britannica, testa di serie numero due, abbandona il campo nelle prime battute del terzo set. La croata Donna Vekic, terza testa di serie, domina la lucky loser indiana Vaishnavi Adkar 6-1 6-2 in un’ora e trentanove minuti. La polacca Katarzyna Kawa rimonta Lucia Bronzetti, quinta favorita del seeding, 6-7(9) 6-0 6-2 in due ore e quarantanove minuti.

L’australiana Kimberly Birrell rimonta la ceca Nikola Bartunkova 1-6 6-1 6-3 in un’ora e cinquantanove minuti operando il break decisivo nel sesto gioco del terzo parziale. Joanna Garland, supera l’olandese Arianne Hartono 6-4 6-3 in un’ora e ventotto minuti. L’indonesiana Janice Tjen regola la tedesca Caroline Werner 6-4 6-7(5) 6-2 in due ore e dodici minuti.

La francese Diane Parry, nona favorita del tabellone, demolisce la tailandese Thasaporn Naklo 6-0 6-2 in un’ora e venti. La ceca Linda Fruhvirtova travolge la francese Astrid Lew Yan Foon 6-2 6-2 in un’ora e venti. L’australiana Arina Rodionova sfrutta invece il ritiro della Nina Stojanovic dopo un’ora e ventisette minuti quando il punteggio è fermo sul 6-3 5-5. L’indiana Shrivalli Rashmikaa Bhamidipaty piega la giovanissima connazionale, classe 2009, Maaya Rajeshwaran Revathi 6-1 6-4 in poco più di un’ora.

La tailandese Lanlana Tararudee avanza grazie al ritiro dell’uzbeka Maria Timofeeva che abbandona il campo quando la rivale conduce per 6-2 2-0. La russa Polina Iatchenko domina la scena contro la connazionale Alina Charaeva, costretta a porre fine al suo match sul 6-3 5-0 per l’avversaria. L’indiana Sahaja Yamalapalli batte l’indonesiana Priska Madelyn Nugroho 6-4 6-2 in due ore e un minuto. La wild card slovacca Mia Pohankova regola 7-5 6-1 la giapponese Nao Hibino in un’ora e trentaquattro minuti.