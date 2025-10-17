Will Smith interpreta Jannik Sinner in un film? “Ci sono” e il fotomontaggio diventa virale

Alla vigilia del Six Kings Slam era stato chiesto a Jannik Sinner se ci fosse una stella di Hollywood che avrebbe voluto come attore principale in un film su di lui. Il numero 2 del mondo aveva risposto facendo il nome di Will Smith: “Sarebbe diverso, ma bello“. Il video contenente la nomina del fuoriclasse altoatesino, pubblicato da Turki Alalshikh (l’organizzatore del ricchissimo torneo di esibizione a Riad), ha fatto il giro del mondo attraverso i social ed è diventato immediatamente virale.

In mattinata è arrivata la replica di Will Smith, che ha pubblicato un post su Instagram candidandosi al ruolo. La star ha infatti taggato il tennista italiano e ha scritto “I’m In” (ci sono), accompagnando il messaggio con diversi punti esclamativi e con una foto già entrata in trend: allo scatto di Sinner con in mano il trofeo di Wimbledon è stato posto il volto di Will Smith, conservando i capelli rossicci del giocatore.

Un fotomontaggio diventato virale a stretto giro di posta e che indubbiamente catturerà l’attenzione anche di diversi produttori. Netflix osserva: ha acquisito i diritti televisivi del Six Kings Slam, trasmetterà la finale tra Sinner e Alcaraz, e magari in futuro potrà arricchire la propria proposta, tra l’altro dopo aver già mandato in onda una docuserie sullo spagnolo.