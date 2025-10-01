WEC, Toyota prepara la rivincita nel 2026 aggiornando la propria GR010 Hybrid

A sorpresa, Toyota GR ha confermato che aggiornerà in modo significativo la propria GR010 Hybrid in vista della prossima stagione del FIA World Endurance Championship. Il marchio giapponese, il più vincente della storia della serie, effettuerà tra pochi giorni una serie di test in Francia a Le Castellet in vista del debutto del prossimo marzo in Giappone.

Secondo quanto affermato da Kazuki Nakajima ai media locali presenti al Fuji, dichiarazioni poi riportate da Motorsport.com, il marchio userà almeno un ‘Joker Evo’ nei prossimi mesi. L’update riguarda differenti aspetti del prototipo, guardando le prime immagini che arrivano direttamente da Toyota si tratta in primo luogo di un’ottimizzazione dell’aerodinamica

See more Coming soon… a new look for the next chapter of our @FIAWEC story#WEC #LeMans24 @24hoursoflemans pic.twitter.com/KiQxCkaTxS — TOYOTA GAZOO Racing WEC (@TGR_WEC) October 1, 2025

Ricordiamo che ogni costruttore può usare ‘cinque Joker’ per migliorare il proprio progetto durante il ciclo di vita dell’auto. La GR010 Hybrid, l’Hypercar più ‘vecchia’ del gruppo, è stata modificata già una volta nel corso della propria storia, non è chiaro però quanti ‘gettoni’ siano stati spesi sino ad oggi.

I marchi non sono infatti tenuti a dichiarare quanti aggiornamenti portano sui propri progetti. Toyota ha sempre evitato di affrontare la questione a differenza di Ferrari (1 Joker usato dopo la 24h Le Mans 2024) oppure BMW (secondo Joker pronto per essere speso quest’anno).

Il regolamento del FIA WEC permette alle case di evolversi, ma è giusto evidenziare un altro aspetto fondamentale: una volta speso il ‘Joker’ non si può più tornare indietro visto che l’Hypercar è omologata in un determinato modo che per ovvi motivi è differente rispetto a prima.

Toyota GR insegue il primo successo nel FIA WEC 2025. Ad una sola prova dalla conclusione sono ancora zero i podi per la GR010 Hybrid che prova disperatamente a tornare sul tetto del mondo dopo anni di dominio incontrastato nel Mondiale e soprattutto nella 24h Le Mans.