WEC, Robert Kubica: “Per la prossima stagione ci ho pensato, ma non ho ben chiaro cosa farò”

Robert Kubica ha espreso il proprio parere alla stampa in vista dell’ultimo round del FIA World Endurance Championship che si terrà ad inizio novembre in Bahrain. Il polacco si contende il titolo piloti con Yifei Ye e Phil Hanson, l’equipaggio ha vinto a giugno la 24h Le Mans con la Ferrari 499P n. 83 di AF Corse.

Il tridente, virtualmente in seconda piazza, sfida la Ferrari n. 51 di Alessandro Pier Guidi/Antonio Giovinazzi/James Calado oltre alla Porsche Penske Motorsport n. 6 ed alla Cadillac Hertz Team JOTA n. 12. Il marchio di Maranello è in vetta anche nel campionato costruttori, ricordiamo però che la Ferrari n. 83 non può contribuire in questa specifica classifica.

Il polacco ha dichiarato ai media presenti al Mugello per le Finali Mondiali Ferrari 2025, tra cui OA Sport: “13 punti di distacco dalla Ferrari n. 51 in classifica non sono tanti, ma neanche pochi. Sicuramente non abbiamo colto qualche occasione che si è creata in pista, in Bahrain la gara sarà più lunga ed il distacco può ridursi rapidamente”.

L’ex pilota di F1 ha concluso guardando al 2026: “Per la prossima stagione ci ho pensato, ma non ho ben chiaro cosa farò. Attualmente sono concentrato sul terminare l’anno, non ho ben chiaro cosa farò e dove gareggerò. Fino a pochi anni fa arrivavo ad ottobre con il nervosismo di chiudere un contratto per sapere dove avrei corso, quest’anno è diverso. Vedremo quale sarà l’opportunità per me…”