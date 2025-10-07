WEC, Porsche chiude il programma ufficiale al termine del 2025

Porsche ha ufficializzato che non sarà presente nella classe regina del FIA World Endurance Championship 2026. Il marchio tedesco, dopo una serie di indiscrezioni in merito, ha confermato che completerà il programma LMDh al termine della 8h Bahrain del prossimo novembre.

Il Dott. Michael Steiner, Membro del Consiglio di Amministrazione per lo Sviluppo di Porsche AG, ha commentato in una nota ufficiale: “Siamo profondamente dispiaciuti di non poter proseguire il nostro impegno nel WEC dopo questa stagione, a causa delle circostanze attuali”.

Porsche è in contesa per il titolo piloti con la 963 n. 6 di Laurens Vanthoor/Kevin Estre e per il Mondiale costruttori. In entrambi i casi la lotta è contro Ferrari e Cadillac dopo l’avvincente 6h del Fuji che abbiamo vissuto qualche settimana fa. Il costruttore teutonico ha sottolineato che continuerà a correre con Penske Motorsport nell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship con due 963 ufficiali. Attualmente la LMDh che ha vinto l’ultimo titolo piloti nel FIA WEC è in testa alla serie statunitense alla vigilia dell’epilogo di Road Atlanta (Georgia – Petit Le Mans).

Ricordiamo che Porsche è presente nel FIA WEC con una 963 privata schierata da Proton Competition. Non è chiaro come si comporterà la compagine tedesca che negli ultimi anni ha sempre garantito la propria presenza con la riconoscibile auto n. 99.

Porsche, in caso di successo in IMSA, è destinata a ricevere un invito per presentare una 963 alla prossima 24h Le Mans. Non è però garantito che quest’ultimo possa essere effettivamente utilizzato vista la necessità di avere due unità presenti a tempo pieno nel Mondiale.

Oltre alla più importante serie statunitense riservata alle GT ed ai prototipi è confermato il programma nel Mondiale di Formula E. A rischio invece c’è anche la partecipazione alla classe LMGT3 del FIA WEC, l’assenza del prototipo potrebbe coincidere con l’esclusione delle 992 GT3-R come accaduto lo scorso anno per Lamborghini.

Ulteriori informazioni arriveranno nelle prossime settimane in merito alla delicata condizione di Porsche Penske Motorsport che quest’anno ha saputo imporsi in Texas a settembre nella Lone Star Le Mans. Precedentemente nel 2024 l’accoppiata Porsche-Penske ha siglato il Mondiale piloti con Vanthoor/Estre e l’attuale pilota Genesis Magma Racing André Lotterer.