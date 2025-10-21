WEC, Da Costa nuovo pilota Alpine per il 2026

Antonio Felix Da Costa è stato annunciato come nuovo pilota Alpine Endurance Team per il FIA World Endurance Championship. Il portoghese, dopo aver salutato Porsche Motorsport, si prepara per una nuova sfida con il costruttore francese nella classe regina del Mondiale 2026.

Un test è stato già effettuato ieri sul Circuit Bugatti di Le Mans, una seconda sessione verrà disputata durante i rookie test in Bahrain al termine della stagione 2025. L’ex volto del costruttore tedesco torna in Hypercar dopo aver corso con una Porsche 963 privata nel 2023 (Hertz Team JOTA).

Sempre con JOTA, l’ex vincitore del Mondiale Formula E ha saputo vincere nel 2022 il titolo LMP2 nel Mondiale e la 24 Ore Le Mans in classe. Il 34enne vanta anche una lunga carriera nel DTM con BMW Motorsport dopo aver sfiorato il titolo in Formula Renault 3.5 Series ed in GP3 (l’attuale FIA F3).

Il nuovo alfiere di Alpine ha dichiarato: “Sono molto felice di entrare a far parte del Team Alpine Endurance. Tornare al FIA WEC era uno dei miei obiettivi principali e sono particolarmente lieto di farlo con un costruttore che si è ricostruito in modo audace e ambizioso. Ho lavorato duramente per diventare un pilota completo in questa disciplina e dopo aver vinto il titolo LMP2 il mio obiettivo ora è quello di contribuire al successo di Alpine nella classe regina”.