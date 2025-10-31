Volley, weekend di fuoco in A1 femminile: Novara sfida Scandicci, Conegliano a Bergamo

La settima giornata di Serie A1 femminile promette emozioni forti e sfide di alto livello, con incroci che possono già pesare sulla classifica e sugli equilibri del campionato. A catturare i riflettori sarà senza dubbio il big match tra Novara e Scandicci, due corazzate costruite per vincere e separate da soli tre punti, ma non mancano gare che mettono in palio punti pesanti in chiave salvezza e playoff. La Prosecco Doc Imoco Conegliano, imbattuta e dominante, farà visita a Bergamo nell’anticipo del sabato, mentre Milano, quarta forza del torneo, riceve Monviso per confermare la sua solidità e inseguire la vetta.

Tra le sfide più interessanti spicca quella di Pesaro tra Vallefoglia e Chieri, due squadre in crescita e capaci di mettere in difficoltà chiunque, mentre Firenze e Perugia si giocano al Mandela Forum un confronto diretto delicatissimo per muovere la classifica e trovare continuità. Cuneo, sorpresa di questo avvio, sarà di scena a Cervia contro San Giovanni in Marignano, ancora ferma a quota zero ma desiderosa di riscatto, mentre al PalaBorsani va in scena una sfida da dentro o fuori tra Busto Arsizio e Macerata, entrambe alla ricerca di un successo che possa rilanciare le rispettive ambizioni.

Sarà Novara-Scandicci il big match della settima giornata di Serie A1 femminile, una sfida tra due delle squadre più complete e ambiziose del campionato, separate da soli tre punti in classifica. La Igor Gorgonzola Novara di Lorenzo Bernardi arriva con il morale alto dopo la vittoria per 3-1 sul campo di Monviso, trascinata da una super Britt Herbots, MVP con 15 punti e tanta qualità in ricezione, e dalle prove solide di Ishikawa e Bonifacio. Dopo il ko con Conegliano, le piemontesi hanno ripreso ritmo e mostrato una coralità di gioco in crescita, soprattutto grazie alla regia fluida di Carlotta Cambi.

Dall’altra parte, la Savino Del Bene Scandicci di Marco Gaspari ha ritrovato fiducia dopo qualche sbandamento: sei vittorie in sette gare e un successo convincente contro Busto Arsizio, con Antropova ancora devastante (21 punti) e una Weitzel premiata MVP dopo una prova dominante al centro. La potenza delle toscane in attacco e la solidità difensiva garantita da Castillo e Bosetti le rendono una delle poche squadre capaci di impensierire davvero la corazzata veneta. Al PalaIgor si preannuncia una sfida ad altissimo livello tecnico e tattico: Herbots contro Antropova, Cambi contro Ognjenovic, due filosofie di gioco opposte per una partita che profuma già di playoff. Si gioca domenica alle 16.00

Nell’anticipo di domani va in scena alle 20.30 la sfida tra Volley Bergamo e Prosecco Doc Imoco Conegliano, che mette di fronte due squadre agli estremi della classifica ma accomunate dal desiderio di confermare i propri obiettivi: risalire per le lombarde, restare imbattute per le campionesse d’Italia. La formazione di Carlo Parisi arriva all’appuntamento dopo il ko per 3-1 a Pesaro contro Vallefoglia, dove non è bastata la buona prova di Ailama Cese Montalvo (20 punti) per evitare la quinta sconfitta stagionale. La cubana resta comunque l’arma più pericolosa in attacco insieme a Mlejnkova, mentre Bergamo dovrà ritrovare continuità e solidità in ricezione per reggere l’urto di un’avversaria dal ritmo superiore.

Dall’altra parte, la Imoco Conegliano di Daniele Santarelli continua a dettare legge: sei vittorie su sei, diciotto set vinti e una dimostrazione di forza anche nell’ultimo turno (senza Zhu, Gabi e Cjhirichella) contro il solido Chieri (3-1), con Isabelle Haak ancora protagonista assoluta (26 punti) e Daalderop e Sillah efficaci nei momenti chiave. Al PalaFacchetti si preannuncia così un match a senso unico sulla carta, ma Bergamo cercherà di sfruttare il calore del proprio pubblico per tentare l’impresa e interrompere la marcia perfetta della capolista.

La Numia Vero Volley Milano torna davanti al pubblico di casa per affrontare domenica alle 15.00 la Wash4Green Monviso Volley, in una sfida che sulla carta sembra sbilanciata ma che nasconde più di un’insidia. Le lombarde di Stefano Lavarini, quarte in classifica con 13 punti, arrivano dal rotondo 3-0 ottenuto a Perugia, in cui Khalia Lanier è stata ancora una volta devastante con 24 punti e ottime percentuali in attacco, ben supportata da Paola Egonu (12) ed Elena Pietrini (9). Milano ha mostrato solidità in tutti i fondamentali, con la regia precisa di Bosio e la solita affidabilità del muro guidato da Danesi.

Il Monviso, invece, è reduce dalla sconfitta casalinga per 3-1 contro Novara, dopo un primo set giocato ad altissimo livello e vinto 25-23. Le piemontesi di Michele Marchiaro hanno confermato carattere e potenziale, trascinate da Malual (18 punti) e Davyskiba (15), ma hanno pagato cali di continuità e troppi errori in attacco. A Milano servirà una prestazione solida per evitare sorprese: la differenza di esperienza e profondità della rosa fa pendere il pronostico dalla parte della squadra di Lavarini, ma Monviso proverà a sorprendere ancora.

Al PalaMegabox domenica alle 17.00 va in scena una sfida che promette spettacolo tra la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia e la Reale Mutua Fenera Chieri ‘76, due squadre in piena corsa per l’alta classifica. Le marchigiane arrivano cariche dopo il convincente 3-1 inflitto a Bergamo, trascinate da una Loveth Omoruyi in versione dominante (22 punti, 57% in attacco e 47% in ricezione) e da una Butigan impeccabile al centro, premiata come MVP.

Vallefoglia ha ritrovato compattezza e fiducia dopo un periodo altalenante, ma dovrà alzare ulteriormente il livello del muro-difesa contro una Chieri che, pur reduce dal ko di Treviso contro Conegliano, ha dimostrato di poter mettere in difficoltà anche la capolista. Le piemontesi di Nicola Negro si affidano al braccio pesante di Stella Nervini (19 punti contro Imoco) e alla regia sempre ordinata di Van Aalen, con Alberti e Cekulaev pronte a incidere dal centro. Sfida di grande equilibrio, tra una Vallefoglia che vuole dare continuità al suo rendimento casalingo e una Chieri desiderosa di riscatto per consolidare la posizione da zona playoff.

Scontro molto importante al Mandela Forum domenica alle 17.00 tra Il Bisonte Firenze e la Bartoccini-Fortinfissi Perugia, due squadre appaiate nella parte bassa della classifica e separate da un solo punto. Entrambe cercano un successo che potrebbe dare slancio alla stagione dopo un avvio altalenante. Le toscane di Chiavegatti arrivano dalla sconfitta al tie-break di Cuneo, dove hanno comunque mostrato segnali positivi. Knollema ha confermato la sua crescita con 22 punti e ottime percentuali in attacco, mentre Acciarri e Villani hanno dato equilibrio e solidità nei momenti chiave. Firenze ha qualità offensive, ma dovrà migliorare in continuità e nella gestione dei finali di set, spesso decisivi.

Perugia, guidata da Andrea Giovi, vuole ripartire dopo il netto 0-3 subito da Milano, che ha interrotto il buon momento seguito al colpo esterno di Cuneo. La coppia Gardini-Williams rimane il principale punto di riferimento, ma servirà maggiore efficacia al centro con Mazzaro e Bartolini per contrastare la fisicità delle bisontine. Scontro diretto che vale doppio, tra due formazioni che puntano ad una salvezza tranquilla.

A Cervia alle 17.00 arriva domenica una Honda Cuneo Granda Volley determinata a confermare il suo ottimo momento e a consolidarsi nella parte alta della classifica. Le piemontesi, reduci dal successo sofferto ma prezioso contro Firenze, cercano tre punti su un campo dove finora nessuno è riuscito a concedere nulla alle padrone di casa senza lottare. Per la Omag-MT San Giovanni, ultima in classifica ancora a zero punti, l’obiettivo è proprio quello di sbloccarsi dopo sei sconfitte consecutive, provando a trovare continuità e fiducia. Le romagnole hanno mostrato segnali di crescita nonostante il ko di Macerata ma restano penalizzate da troppi passaggi a vuoto nei finali di set.

Cuneo, dal canto suo, si affida all’esperienza di Pritchard in palleggio e alla solidità offensiva di Keene e Marring, entrambe decisive nell’ultima vittoria casalinga. L’attenzione dovrà essere massima, perché San Giovanni gioca senza pressioni e può contare sull’entusiasmo del proprio pubblico. Una partita che, sulla carta, vede favorite le piemontesi, ma che per la squadra di Bellano rappresenta un’occasione imperdibile per iniziare a muovere la classifica.

Sfida interessante al PalaBorsani domenica alle 17.00, dove l’Eurotek Laica UYBA ospita la CBF Balducci HR Macerata in una gara che mette in palio punti pesanti per entrambe. Le lombarde di Barbolini, reduci dal ko per 3-1 a Scandicci, vogliono tornare al successo dopo un avvio di stagione altalenante e segnali di crescita nelle ultime uscite casalinghe. Contro la corazzata toscana, Busto ha retto per lunghi tratti grazie alla solidità di Van Avermaet al centro e ai colpi di Obossa, ma ha pagato la discontinuità in attacco e in ricezione. Servirà maggiore lucidità per domare una Macerata in fiducia dopo il netto 3-0 rifilato a San Giovanni in Marignano, dove Kockarevic (MVP del match) e Kokkonen hanno trascinato la squadra di Lionetti con numeri importanti in attacco. Macerata, salita a quota 8 punti, cerca conferme e continuità contro una diretta rivale che finora ha alternato exploit e cali improvvisi. Per entrambe, è l’occasione per dare una svolta alla propria classifica e trovare il passo giusto in vista del rush pre-natalizio.