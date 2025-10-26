Volley, Trento regola Padova e vola in testa alla Superlega. Michieletto e Ramon trascinanti

Trento ha sconfitto Padova per 3-0 (25-21; 25-21; 28-26) in occasione della seconda giornata di Superlega, il massimo campionato italiano di volley maschile. I Campioni d’Italia, reduci dal successo ottenuto all’esordio sul campo di Cisterna, hanno conquistato una nuova affermazione con il massimo scarto e hanno agganciato Verona in testa alla classifica generale con sei punti, in attesa dello scontro diretto tra Civitanova e Perugia (se una delle due avrà la meglio per 3-0 o 3-1 allora diventerà la terza capolista). Padova si ferma dopo essersi imposta al tie-break contro Cuneo sei giorni fa e resta, per il momento, a metà classifica.

I dolomiti hanno preso il largo nelle battute iniziali del primo e del secondo set, riuscendo a difendere il doppio break di vantaggio che si erano meritati grazie a un ottimo rendimento offensivo e a una buona qualità di gioco a muro. Il film sembrava ripetersi anche nel terzo parziale, dove i padroni di casa si sono portati sul 18-13 con grande disinvoltura. Sembrava fatta sul 22-18, ma i veneti sono rientrati sfruttando le belle prove di Gardini e Truocchio (23-23).

Il primo tempo di Torwie ha regalato il primo match-point all’Itas, Ramon ha sbagliato il servizio e poi Michieletto non ha trovato le mani del muro avversario, consegnando un set-point a Padova. A quel punto sale in cattedra Faure: annulla con una parallela, poi firma un altro vincente sul set-point seguente degli ospiti, mani fuori di Michieletto e Faure chiude i conti con un bel muro.

A trascinare Trento sono stati in particolar modo lo schiacciatore Jordi Ramon (19 punti con 3 ace per il sostituto di Daniele Lavia) e il martello Alessandro Michieletto (14, 2 ace), in doppia cifra anche l’opposto Theo Faure (12), 7 punti a testa per i centrali Flavio Gualberto e Simon Torwie sotto la regia di Riccardo Sbertoli. Tra le fila di Padova i migliori sono stati Davide Gardini (13 punti) e Mattia Orioli (10).