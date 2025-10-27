Volley, posticipata la disputa della Supercoppa Italiana in Arabia Saudita

Bisognerà aspettare. Ci sono delle novità in relazione alla disputa dell’edizione 2025 della Supercoppa Italia di volley. Lo scorso luglio, a Riyadh in Arabia Saudita, si era tenuta una conferenza stampa sulla prossima edizione della competizione. Oltre ai vertici della Lega Pallavolo Serie A erano presenti Ali Mohammed Alamri, in rappresentanza di Saudi Crown, e Abdullh Alkholify per la Saudi Arabian Volleyball Federation.

Era stato ufficializzato l’accordo per l’organizzazione della Del Monte® Supercoppa 2025, per la prima volta al di fuori dei confini italiani, nella città saudita di Dammam, regione leader mondiale nell’industria petrolifera, nelle giornate di venerdì 7 e sabato 8 novembre 2025. Una competizione che vede al via la Rana Verona, l’Itas Trentino, la Cucine Lube Civitanova e la Sir Safety Perugia.

La Lega Pallavolo Serie A, dunque, ha comunicato che, su richiesta della Federazione Saudita di pallavolo per motivi organizzativi legati alla migliore riuscita dell’evento, la “Del Monte® Supercoppa 2025″ è stata posticipata al periodo natalizio. Nei prossimi giorni verranno forniti tutti i dettagli relativi a tale manifestazione.

Da valutare anche le possibili sovrapposizioni che ci potrebbero essere, legate agli impegni di campionato e al Mondiale per club per le formazioni protagoniste di questa rassegna.