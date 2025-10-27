Pallavolo
Volley, posticipata la disputa della Supercoppa Italiana in Arabia Saudita
Bisognerà aspettare. Ci sono delle novità in relazione alla disputa dell’edizione 2025 della Supercoppa Italia di volley. Lo scorso luglio, a Riyadh in Arabia Saudita, si era tenuta una conferenza stampa sulla prossima edizione della competizione. Oltre ai vertici della Lega Pallavolo Serie A erano presenti Ali Mohammed Alamri, in rappresentanza di Saudi Crown, e Abdullh Alkholify per la Saudi Arabian Volleyball Federation.
Era stato ufficializzato l’accordo per l’organizzazione della Del Monte® Supercoppa 2025, per la prima volta al di fuori dei confini italiani, nella città saudita di Dammam, regione leader mondiale nell’industria petrolifera, nelle giornate di venerdì 7 e sabato 8 novembre 2025. Una competizione che vede al via la Rana Verona, l’Itas Trentino, la Cucine Lube Civitanova e la Sir Safety Perugia.
La Lega Pallavolo Serie A, dunque, ha comunicato che, su richiesta della Federazione Saudita di pallavolo per motivi organizzativi legati alla migliore riuscita dell’evento, la “Del Monte® Supercoppa 2025″ è stata posticipata al periodo natalizio. Nei prossimi giorni verranno forniti tutti i dettagli relativi a tale manifestazione.
Da valutare anche le possibili sovrapposizioni che ci potrebbero essere, legate agli impegni di campionato e al Mondiale per club per le formazioni protagoniste di questa rassegna.