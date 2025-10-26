Volley, Perugia vince il braccio di ferro con Civitanova: tie-break da urlo in Superlega

Perugia ha sconfitto Civitanova per 3-2 (25-15; 22-25; 25-20; 23-25; 15-11) nel big match della seconda giornata di Superlega, il massimo campionato italiano di volley maschile. I Campioni d’Europa si sono imposti di fronte al proprio pubblico e hanno conquistato il secondo successo stagionale, portandosi a un punto di distacco dalle capolista Trento e Verona, mentre la Lube si trova a -2 dai Campioni d’Italia e dagli scaligeri.

I Block Devils hanno dominato il primo set, mentre nel secondo set sono stati Dzavoronok e Poriya a fare la differenza sul 21-22, permettendo alla Lube di pareggiare. Gli umbri sono ripartiti a razzo nel terzo parziale, hanno scavato un bel solco con Ben Tara e Ishikawa (16-11), i due ace di Nikolov hanno riavvicinato gli ospiti (16-14), ma poi ancora i due principali terminali offensivi hanno fatto la differenza.

Perugia si è issata sul 2-1 e l’ace di Ben Tara per il 13-8 sembrava avere spento le velleità di Civitanova, che invece sotto 15-19 ha ribaltato tutto trascinata da Nikolov (20-20). Boninfante, Bottolo e Tenorio si sono esaltati e hanno trascinato la contesa al tie-break. Civitanova riesce a portarsi sul 9-7, ma Ben Tara e Semeniuk ribaltano di forza la situazione (11-9) e i Block Devils si involano verso il successo.

Il palleggiatore Simone Giannelli (6 punti) ha mandato in doppia cifra l’opposto Wassim Ben Tara (19 punti), lo schiacciatore Kamil Semeniuk (13) e i centrali Roberto Russo (11 punti, 3 muri) e Agustin Loser (14 punti, 3 muri), 9 marcature per Yuki Ishikawa, subentrato a Oleh Plotnytskyi dopo i primi due set. A Civitanova non sono bastati gli attaccanti Aleksandar Nikolov (21 punti) e Mattia Bottolo (13) sotto la regia di Mattia Boninfante, da annotare le 13 marcature di Poriya, che è subentrato a partire dal terzo set.