Volley, Milano rialza la testa: Egonu si scatena in coppia con Lanier, Vallefoglia ko

Milano ha rialzato la testa nella Serie A1 di volley femminile: dopo la sconfitta rimediata contro Chieri al tie-break, le meneghine si sono riscattate sconfiggendo Vallefoglia per 3-1 (26-24; 19-25; 25-21; 25-16) nel match valido per la terza giornata di campionato. Le ragazze di coach Stefano Lavarini hanno rimontato da 16-20 e 21-23 nel primo parziale, annullando anche un set-point prima di riuscire a imporsi ai vantaggi.

Le lombarde hanno perso la frazione successiva, salvo riuscire a mettere il turbo e a chiudere i conti in proprio favore di fronte al pubblico della Opiquad Arena di Monza. Il successo odierno ha permesso al Vero Volley di issarsi al terzo posto in classifica a quota 7 punti, in scia alla capolista Novara (9) e a Conegliano (8). Dopo una vittoria e una sconfitta sempre al tie-break, le marchigiane non sono riuscite invece a portare a casa punti e occupano il quartultimo posto della graduatoria.

Prestazione impattante da parte dell’opposto Paola Egonu, che ha messo a segno 25 punti (3 muri, 3 ace) ed è stata ben spalleggiatrice dalle schiacciatrici Khalia Lanier (17) ed Elena Pietrini (8) sotto la regia di Francesca Bosio. Si sono distinte anche le centrali Hena Kurtagic (9 punti, 3 muri) e Anna Danesi (8), mentre tra le fila di Vallefoglia le migliori sono state Erblira Bici (20 punti), Sonia Candi (12), Loveth Omoruyi (9) e Bozana Butigan (11).