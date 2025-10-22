Volley, i migliori italiani della prima giornata di Superlega. Michieletto vicino alla perfezione! Gardini e Recine, chi si rivede…

I MIGLIORI ITALIANI DELLA 1ª GIORNATA DI SUPERLEGA

MATTIA BOTTOLO: Numeri da Mondiale in una partita che inizia benissimo e si fa maledettamente complicata per la Lube. Mette a segno 11 punti, con il 71% di positività in ricezione e il 44% in attacco. Piazza tre ace pesanti e un muro.

LORENZO CORTESIA: Protagonista silenzioso della vittoria pesante di Verona. Chiude con 8 punti, il 100% in attacco e tre ace, un paio dei quali in momenti chiave dell’incontro.

ALESSANDRO BOVOLENTA: Piacenza in più frangenti si aggrappa a lui per contrastare lo strapotere offensivo dei veronesi. Lui risponde con 19 punti, un grande 68% in attacco e un ace.

FRANCESCO RECINE: Un ritorno col botto per il figlio d’arte che chiude con 16 punti, il 38% in attacco, sporcato e il 48% in ricezione, oltre a due ace.

GIOVANNI SANGUNETTI: Il campione del mondo virtuale sfodera la prova di chi ha accumulato tanta rabbia in corpo e la sfoga nel modo giusto: 13 punti, il 60% in attacco e 4 muri che non bastano ad arginare la rimonta di Milano.

ALESSANDRO MICHIELETTO: Di fronte a una prova del genere ci si alza e si applaude perché fare meglio è davvero difficile: 15 punti in tre set con il 100% in attacco, (cento per cento!) e il 71% di positività in ricezione, 2 ace e un muro. Cosa dire di più?

DAVIDE GARDINI: Torna “a casa” e sfodera una super prestazione contro Cuneo: 14 punti, il 45% in attacco ma soprattutto il 71% in ricezione con Cuneo che lo cerca in tutti i modi con la battuta. Un muro a completare una prova da incorniciare.