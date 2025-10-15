Pallavolo

Volley femminile, Novara capolista solitaria in Serie A1! Scandicci crolla a Cuneo, Perugia ok

Stasera si è disputata nella sua totalità la terza giornata della Serie A1 di volley femminile. Conegliano e Milano hanno vinto i rispettivi incontri, imponendosi sul campo di San Giovanni in Marignano per 3-0 e di fronte al proprio pubblico per 3-1 contro Vallefoglia. La notizia della serata è il crollo di Scandicci sul campo di Cuneo: secco 3-0 in favore delle piemontesi, trascinate da Erika Pritchard (18 punti), Masa Pucelj (14) e Binto Diop (14) contro la compagine toscana, tra le favorite per la conquista della scudetto e a cui oggi non è bastata la bomber Ekaterina Antropova (18 punti).

Novara ha invece regolato Chieri per 3-0 (primi due set decisi con il minimo scarto) e svetta in testa alla classifica in solitaria, visto lo scivolone di Scandicci. Grande prova di squadra per Lina Alsmeier (14 punti), Mayu Ishikawa (12), Taylor Mims (12) e Amber Igiede (12) nel derby contro il sestetto di Stella Nervini (14) e Anett Németh (16). Perugia ha festeggiato in casa: 3-1 contro Monviso, Beatrice Gardini (22 punti) ed Elena Perinelli (11) hanno fatto la differenza contro la formazione guidata da Adhu Malual (13) e Anna Davyskiba (16).

Le altre due partite della serata si sono decise al tie-break: Firenze ha rimontato da 0-2 contro Macerata di fronte al proprio pubblico (25 punti di Jolien Knollema e 17 per Vanja Bukilic; 27 per Suvi Katriina Kokkonen e 21 per Clara Decortes), Busto Arsizio ha avuto la meglio ai vantaggi del tie-break contro Bergamo dopo essersi issata sul 2-0 e aver subito la parziale rimonta (19 punti di Josephine Obossa e 12 di Valeria Battista; 18 di Kendall Kipp, 16 di Ailama Cese Montalvo e Michaela Mlejnkova).

RISULTATI SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE OGGI

Igor Gorgonzola Novara vs Reale Mutua Fenera Chieri ’76 3-0 (25-23; 26-24; 25-20)

Il Bisonte Firenze vs Cbf Balducci Hr Macerata 3-2 (20-25; 18-25; 25-22; 25-20; 15-11)

Eurotek Laica Uyba Busto Arsizio vs Bergamo 3-2 (25-19; 25-21; 21-25; 16-25; 16-14)

Bartoccini-Mc Restauri Perugia vs Wash4green Monviso Volley 3-1 (25-17; 25-19; 23-25; 25-20)

Numia Vero Volley Milano vs Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia 3-1 (26-24; 19-25; 25-21; 25-16)

Omag-Mt San Giovanni in Marignano vs Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano 0-3 (12-25; 19-25; 16-25)

Honda Cuneo Granda Volley vs Savino Del Bene Scandicci 3-0 (25-19; 25-10; 26-24)

CLASSIFICA SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE

Novara 9 punti, Conegliano 8, Milano 7, Scandicci 6, Cuneo 5, Chieri 5, Firenze 4, Perugia 4, Bergamo 4, Monviso 3, Busto Arsizio 3, Vallefoglia 3, Macerata 2, San Giovanni in Marignano 0.

