Volley femminile, Novara aggancia Scandicci: Igiede e Cambi brillanti contro Busto. Vincono Monviso e Bergamo

Nel pomeriggio si sono giocate quattro partite valide per la seconda giornata della Serie A1 di volley femminile, oltre agli incontri con Conegliano e Milano protagoniste contro Cuneo e Chieri. Novara ha dovuto sudare per regolare l’arrembante Busto Arsizio, che lunedì sera si era issata sul 2-0 prima di subire la rimonta da parte di Conegliano. Le piemontesi si sono imposte di fronte al proprio pubblico per 3-1, lasciando sul piatto il terzo set prima di riprendersi e conquistare tre punti, utili per agganciare Scandicci in testa alla classifica.

La centrale Amber Igiede ha giganteggiato da top scorer (19 punti, 4 muri), la regista Carlotta Cambi (7 punti, 4 muri) ha mandato in doppia cifra anche l’altra centrale Sara Bonifacio (12) e la schiacciatrice Mayu Ishikawa (17 punti). Tra le Farfalle si sono distinte Josephine Obossa (24 punti) e Melanie Parra (16), 9 marcature per Valeria Battista.

Prime vittorie stagionali per Monviso e Bergamo, che hanno sconfitto rispettivamente Macerata e San Giovanni in Marignano (entrambe ko dopo aver perso lunedì sera al debutto) con il massimo scarto. A trascinare le piemontesi sono state la bomber Adhu Malual (18 punti) e la schiacciatrice Anna Davyskiba (14), da annotare anche le 12 marcature di Anna Dodson e le 9 a testa di Sofia D’Odorico e Amandha Sylves. Alle marchigiane non sono bastate Clara Decortes (12) e Suvi Kokkonen (10).

Le orobiche sono invece state guidate da Ailama Cese Montalvo (18 punti) e Kendall Klipp (13), prova di spessore anche da parte di Linda Manfredini (9 punti, 4 muri) e Monique Strubbe (3). Tra le fila delle neopromosse emiliane le migliori sono state Elizaveta Kochurina (10 punti), Serena Ortolani (6) e Martina Bracchi (6).

L’altra partita del pomeriggio si è decisa al tie-break: Firenze si è imposta sul campo di Vallefoglia, show di Vanja Bukilic (30 punti) e Jolien Knollema (23) contro Loveth Omoruyi (22) e Adelina Ungureanu (14). Di seguito il quadro dettagliato dei risultati di oggi della Serie A1 di volley femminile e la classifica generale.

RISULTATI SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE OGGI

Igor Gorgonzola Novara vs Eurotek Laica Uyba Busto Arsizio 3-1 (25-19; 25-21; 21-25; 25-20)

Cbf Balducci Hr Macerata vs Wash4green Monviso Volley 0-3 (18-25; 16-25; 17-25)

Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia vs Il Bisonte Firenze 2-3 (11-25; 25-20; 20-25; 26-24; 11-15)

Bergamo vs Omag-Mt San Giovanni in Marignano 3-0 (25-16; 25-20; 25-18)

CLASSIFICA SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE

Novara 6 punti, Scandicci 6, Conegliano 5, Vallefoglia 2, Milano 3*, Chieri 3*, Monviso 3, Bergamo 3, Cuneo 2, Firenze 2, Busto Arsizio 1, Perugia 1, Macerata 1, San Giovanni in Marignano 0. *= 1 partita in meno.