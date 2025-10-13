Pallavolo
Volley femminile, le migliori italiane della seconda giornata di A1. Nervini e Antropova in formato Mondiale! Eze c’è
LE MIGLIORI ITALIANE DELLA 2ª GIORNATA DI SERIE A1
EKATERINA ANTROPOVA: Sempre lei, implacabile. Se le toscane restano a punteggio pieno un po’ lo devono alla opposta azzurra che mette a segno 24 punti, con il 50% di positività in attacco, 2 ace e 2 muri.
CARLOTTA CAMBI: Dirige con grande attenzione Novara e si prende anche qualche soddisfazione personale con 7 punti all’attivo. Gestisce bene i momenti di difficoltà e trova spesso le soluzioni giuste.
JOSEPHINE OBOSSA: Che inizio di campionato per l’opposta di Busto che anche oggi mette in difficoltà una big come Novara dopo aver messo paura a Conegliano. Sempre un bel vedere, 24 punti, il 50% in attacco (44% di efficienza), con due muri.
ADHUOLJOK MALUAL: Scatenata sul campo di Macerata, l’opposta del Monviso che chiude da assoluta protagonista i tre set del successo piemontese: 16 punti, il 58% in attacco con il 51% di efficienza.
CHIDERA EZE: Dirige al meglio l’orchestra di Bergamo che suona la prima tra le mura amiche contro una spenta Omag. Ottima distribuzione, che manda in tilt il sistema di muro e difesa delle avversarie. Mette a segno anche un muro.
STELLA NERVINI: A volte le percentuali non parlano chiaro. In questo caso sono pure positive, soprattutto in ricezione, ma quando una schiacciatrice mette a terra il pallone del 25-23 nel terzo set e, dall’11-10 del tie break, trova tre attacchi vincenti a fila, aggiungendo anche gli 8 punti di un infinito primo set, non c’è storia. La MVP non può essere che lei.