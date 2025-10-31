Volley femminile, le migliori italiane della 6a giornata di A1. Omoruyi e Pietrini, ottime notizie per Velasco

LE MIGLIORI ITALIANE DELLA 6ª GIORNATA DI SERIE A1

CARLOTTA CAMBI: Prova di sostanza dell’alzatrice azzurra che distribuisce con saggezza ed è molto precisa ed efficace nei momenti decisivi. Aggiunge anche 4 punti al tabellino delle novaresi nel derby sul campo del Monvisto.

SARA BONIFACIO: La guarigione è completa. La centrale di Novara sfodera la super prestazione nel derby chiudendo con 11 punti, il 90% in attacco e 2 muri.

SARAH FAHR: Anche nelle giornate complicate lei c’è. Nel difficile match con Chieri mette il sigillo con 9 punti, il 70% in attacco, un muro e un ace.

STELLA NERVINI: Sempre più “stella” del volley italiano. Mette paura a Conegliano con un paio di set di altissimo livello. Chiude con 19 punti,il 45% in attacco, il 38% in ricezione e un ace.

AGATA ZUCCARELLI: Entra in corsa e mette la firma sul punto conquistato da Firenze con 11 punti messi a segno.

LOVETH OMORUYI: E’ la superstar di questo avvio di campionato. A Vallefoglia sta facendo vedere il meglio e questa per l’Italia è un’ottima notizia. Mette a segno 22 punti contro Bergamo, con il 57% di positività in attacco e il 47% (!) in ricezione. La nuova Loveth è tutta qui, in questo ultimo numero.

ELENA PIETRINI: Risponde alle voci che parlano dell’arrivo a Milano della cinese Li con una bella prestazione a Perugia. Conclude con 12 punti, il 45% in attacco e il 35% in ricezione con due muri. Ritrovata.