Pallavolo
Volley femminile, le migliori italiane della 4a giornata di A1. Come cresce Omoruyi! Diop sempre più decisiva
LE MIGLIORI ITALIANE DELLA 4ª GIORNATA DI SERIE A1
STELLA NERVINI. E’ in stato di grazia. Contribuisce ad affondare Busto Arsizio con una prestazionetuta sostanza: il 71% di positività in ricezione, il 44% in attacco che porta in dote ben 13 punti di cui due sono muri pesanti.
CLARA DECORTES: Semplicemente decisiva nella vittoria di Macerata contro Perugia che porta fuori la squadra marchigiana dalle acque mobili. 24 puynti, il 38% in attacco ma tante palle che scottano finisco a terra. C’è anche un ace da aggiungere al bottino.
EKATERINA ANTROPOVA: Lei c’è sempre da queste parti. La barca Scandicci rischia di affondare, come a Cuneo ma l’opposta azzurra si ribella a questa situazione e mette a terra 26 palloni, contribuendo a ribaltare il derby contro Firenze. Tre ace, un muro, il 52% di positività in attacco, il 40% di efficienza.
FRANCESCA VOLLANI: Viene presa di mira dalle battitrici avversarie ma alla fine se la cava bene con il 46% di positività su 47 palloni arrivati dalle sue parti. Incide anche in fase offensiva con 14 punti, il 44% in attacco, due ace e un muro. Se Scandicci trema è anche per causa sua.
BINTO DIOP: I suoi non sono numeri straripanti qualcun’altra ma mette a terra palloni che sconttano e Cuneo ringrazia. Totalizza 17 punti con il 41% di positività, due ace e un muro.
LOVETH OMORUYI: La novità di questa prima parte di campionato sono le percentuali in ricezione. Contro la Omag piazza un 55% interessante di positività. In attacco è una furia: 16 punti, il 68% di positività, il 63% di efficienza e tre muri. Chapeau