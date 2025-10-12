Volley femminile, Conegliano strapazza Cuneo e avvicina Scandicci. Haak impattante

Dopo lo spavento risentito lunedì sera in occasione dell’esordio stagionale, quando le Pantere hanno dovuto recuperare da 0-2 sul campo di Busto Arsizio nella prima giornata di Serie A1, Conegliano ha giganteggiato in maniera perentoria nel secondo appuntamento di campionato e ha travolto Cuneo con un secco 3-0 (25-18; 25-16; 26-24) di fronte al proprio pubblico del PalaVerde di Treviso.

Le Campionesse d’Italia, d’Europa e del mondo hanno preso il controllo delle operazioni già nelle battute iniziali dei primi due set e hanno operato lo strappo nella parte centrale del terzo parziale, tenendo a bada il tentativo di rientro da parte delle piemontesi (cinque match-point annullati) e imponendosi ai vantaggi. Le ospiti si fermano dopo essersi imposte al tie-break nel match di debutto a Macerata.

Le ragazze di coach Daniele Santarelli si sono così issate a quota cinque punti in classifica generale e si sono portate a -1 dalla capolista Scandicci, in attesa degli impegni di Milano (contro Chieri) e di Novara (contro Busto Arsizio), che potrebbero operare l’aggancio in caso di successi per 3-0 o 3-1 negli incontri di oggi pomeriggio.

L’Imoco ha saputo rispettare il pronostico della vigilia dall’alto di una maggiore caratura tecnica e agonistica, che ha permesso di chiudere agevolmente i conti in appena ottanta minuti di gioco. Prestazione impattante da parte dell’opposto Isabelle Haak (26 punti) sotto la regia di Joanna Wolosz, che ha sfruttato anche le schiacciatrici Fatoumatta Sillah (10, attenzione a questa promessa slovena) e Zhu Ting (8). Al centro si sono distinte Marina Lubian (2) e Sarah Fahr (7), consueto lavoro impeccabile del libero Monica De Gennaro. Tra le fila di Cuneo le migliori sono state Jaelyn Keene (7), Masa Pucelj (14) ed Erika Pritchard (7).