Volley, Conegliano rimonta da 0-2: show di Haak. Egonu e Antropova trascinano Milano e Scandicci in Serie A1

La Serie A1 2025-2025 di volley femminile ha aperto i battenti con un Monday Night da brividi, un lunedì sera caratterizzato dalla disputa in contemporanea delle sette partite valide per la prima giornata del massimo campionato italiano. Le pallavoliste sono tornate in campo con le maglie dei rispettivi club dopo l’intensa estate dedicata alle Nazionali e culminata con il trionfo dell’Italia ai Mondiali. Conegliano si è presentata ai nastri di partenza per difendere lo scudetto dall’assalto di Milano, Novara e Scandicci.

Conegliano ha tremato sul campo di Busto Arsizio: le Campionesse d’Italia, d’Europa e del mondo si sono trovate sotto per 0-2, riuscendo poi a prodigarsi in una superlativa rimonta e a scacciare gli incubi. A trascinare il sestetto di coach Daniele Santarelli è stata una stellare Isabelle Haak, capace di mettere a segno 34 punti, di banda hanno giocato Zhu Ting (9) e Gabi (7), al centro si sono alternate Sarah Fahr (11 punti), Cristina Chirichella (3) e Marina Lubian (8). Alle padrone di casa non è bastata la bomber Josephine Obossa (32 punti), 11 marcature per Melanie Parra e Silve van Avermaet.

Milano è stata sensibilmente rinnovata durante il volley mercato: la palleggiatrice Alessia Orro e la schiacciatrice Myriam Sylla si sono trasferite in Turchia, mentre il martello Nika Daalderop si è accasata a Conegliano. Il sestetto di coach Stefano Lavarini ha iniziato il nuovo cammino con una vittoria per 3-0 contro Bergamo di fronte al proprio pubblico, uscendo brillantemente dal testa a testa che ha animato il terzo parziale. Prova impattante della bomber Paola Egonu (25 punti), in doppia cifra anche i martelli Khalia Lanier (14) e Rebecca Piva (10), mentre tra le fila orobiche le migliori sono state Ailam Cese Montalvo (16) e Kendall Kipp (15).

Novara ha aperto le danze con un secco 3-0 sul campo della neopromossa San Giovanni in Marignano, imponendosi con il minimo scarto nel secondo e nel terzo parziale. Le piemontesi sono state trascinate dalla sempre scatenata Tatiana Tolok (16 punti), da annotare anche le sette marcature della schiacciatrice Britt Herbots e della centrale Sara Bonifacio. Serena Ortolani è tornata in Serie A1 e ha messo a segno 8 punti per le padrone di casa, trascinate da Anna Piovesan (14).

Successo in trasferta anche per Scandicci, che si è imposta sul 3-1 sul campo di Monviso (la ex Pinerolo). La formazione toscana ha perso il secondo set ai vantaggi, ha dominato la terza frazione e poi ha prevalso di misura nel quarto parziale. Ekaterina Antropova ha regalato magie dopo aver sfavillato ai Mondiali, mettendo a segno 30 punti (6 ace, 4 muri) e avendo la meglio nel duello con Adhuoljok Malual (20), tra le fila delle toscane si sono distinte anche Avery Skinner (16) e Camilla Weitzel (10) e va evidenziato il ritorno in Italia di Caterina Bosetti, tra le piemontesi vanno annotati i 15 punti di Anna Davyskiba e i 13 di Anna Dodson.

Chieri ha dettato legge a Firenze per 3-1 grazie a una prova corale: 17 punti per Stella Nervini e Anna Gray, 16 per Laura Kunzler, 12 per Anastasia Cekulaev, 12 per Anett Németh. Le altre due partite della serata di sono risolte al tie-break: Vallefoglia ha prevalso sul campo di Perugia (16 punti per Erblira Bici e 15 per Gaia Giovannini tra le marchigiane, 19 per Beatrice Gardini tra le umbre) e Cuneo ha avuto la meglio nella tana di Macerata (31 punti di Binto Diop e 19 di Erika Pritchard per le piemontesi, 28 per Suvi Kokkonen e 23 per Clara Decortes tra le marchigiane).

RISULTATI SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE

Eurotek Laica Uyba vs Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano 2-3 (25-19; 25-23; 19-25; 15-25; 9-15)

Wash4green Monviso Volley vs Savino Del Bene Scandicci 1-3 (19-25; 26-24; 15-25, 24-26)

Il Bisonte Firenze vs Reale Mutua Fenera Chieri ’76 1-3 (13-25; 15-25; 25-21; 15-25)

Bartoccini-Mc Restauri Perugia vs Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia 2-3 (26-28; 26-24; 25-18; 18-25; 13-15)

Numia Vero Volley Milano vs Bergamo 3-0 (25-19; 25-20; 25-23)

Omag-Mt San Giovanni in Marignano vs Igor Gorgonzola Novara 0-3 (16-25; 23-25; 23-25)

Cbf Balducci Hr Macerata vs Honda Cuneo Granda Volley 2-3 (30-28; 25-12; 27-29; 18-25; 14-16)

CLASSIFICA SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE

Novara 3 punti, Milano 3, Scandicci 3, Chieri 3, Conegliano 2, Cuneo 2, Vallefoglia 2, Busto Arsizio 1, Perugia 1, Macerata 1, Firenze 0, Monviso 0, Bergamo 0, San Giovanni in Marignano 0.