Volley, Conegliano firma il tris in Serie A1: Haak e Zhu Ting in spolvero contro la neopromossa

Conegliano ha infilato la terza vittoria consecutiva nella Serie A1 di volley femminile, regolando a domicilio la neopromossa San Giovanni in Marignano con un secco 3-0 (25-12; 25-19; 25-16). Le Campionesse d’Italia, d’Europa e del mondo hanno preso agevolmente il comando delle operazioni nelle battute iniziali dei tre set, non concedendo scampo alla volitiva compagine romagnola nel match valido per la terza giornata (nuovo turno infrasettimanale di un avvio di stagione molto intenso).

Dopo la rimonta da 0-2 sul campo di Busto Arsizio e l’affermazione contro Cuneo con il massimo scarto, le Pantere hanno rispettato il pronostico della vigilia al Palasport di Cervia (in provincia di Riccione), scavalcano Scandicci (crollata 3-0 a Cuneo) e issandosi al secondo posto, a un punto di distacco dalla capolista Novara. San Giovanni in Marignano deve ancora prendere bene le misure con il massimo campionato italiano e attende ancora di conquistare il primo set della propria storia in Serie A1.

L’opposto Isabelle Haak ha chiuso da top scorer con 16 punti all’attivo, prova di spessore da parte della schiacciatrice Zhu Ting (14 punti), affiancata da Nika Daalderop (11) e Fatoumatta Sillah (4) sotto la regia di Joanna Wolosz. Al centro Cristina Chirichella (5 punti) e Sarah Fahr (7), Monica De Gennaro il libero. Tra le fila di San Giovanni in Marignano le migliori sono state Sara Caruso (6), Serena Ortolani (5) ed Elizaveta Kochurina (6).