Volley, Chieri firma il colpaccio! Milano ko, Nemeth e Nervini show. Non basta Egonu, Pietrini in doppia

Chieri ha firmato la grande impresa, sconfiggendo Milano nel big match della seconda giornata della Serie A1 di volley femminile. Le piemontesi si sono imposte di fronte al proprio pubblico per 3-2 (36-34; 19-25; 25-23; 16-25; 15-12) e hanno agganciato Conegliano al terzo posto in classifica generale con cinque punti all’attivo, uno in meno delle capolista Novara e Scandicci. Le meneghine, tra le favorite della vigilia per la conquista dello scudetto insieme a Conegliano, Novara e Scandicci, sono incappate nella prima sconfitta stagionale e stazionano in quinta piazza con quattro punti all’attivo.

La formazione di coach Stefano Lavarini, ampiamente rinnovata in sede di calciomercato con i saluti di alcune big come Myriam Sylla, Alessia Orro e Nika Daalderop, ha perso il primo set dopo un’infinita serie ai vantaggi (36-34) e ha sempre saputo controbattere alle padrone di casa, trascinando la contesa al tie-break. Nella frazione decisiva, sul 10-10, Chieri ha piazzato la micidiale accelerazione che ha deciso la contesa e ha palesato alcune criticità nel gioco della Numia.

Show assoluto della bomber Anett Németh (29 punti) e della schiacciatrice Stella Nervini (20 punti), in doppia cifra anche Laura Kunzler (15). A Milano non sono bastate la stella Paola Egonu (24 punti per la capitana) e la centrale Hena Kurtagic (14 punti, 8 muri), di banda si è rivista Elena Pietrini dopo una stagione in cui ha giocato solo a sprazzi (10), spalleggiata da Khalia Lanier (10) e Rebecca Piva (10), 8 punti per la centrale Anna Danesi (8).