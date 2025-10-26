Volley, Bovolenta si scatena e Piacenza batte Milano in Superlega. Sorrisi per Modena e Cuneo

Oggi pomeriggio si sono disputate tre partite valide per la seconda giornata della Superlega, il massimo campionato italiano di volley maschile. Piacenza ha sconfitto Milano per 3-1 (28-26; 14-25; 25-17; 25-18) grazie alla prestazione encomiabile dell’opposto Alessandro Bovolenta, che ha messo a segno 28 punti.

L’ingresso dello schiacciatore Ramazan Mandiraci dopo il secondo set al posto di Lukas Bergmann si è rivelato provvidenziale con i suoi 14 punti, da annotare anche le sette marcature a testa dei centrali Gianluca Galassi e Robertlandy Simon. Ai meneghini non è bastata la prova di spessore del bomber Ferre Reggers (27 punti), in doppia cifra anche Tatsunori Otsuka (10) e Francesco Recine (12).

Modena ha avuto la meglio contro Monza per 3-0 (25-19; 25-17; 26-24), facendo esultare il proprio pubblico del PalaPanini. In grande spolvero Paul Buchegger (20 punti, 3 muri, 2 ace) e Uladzislau Davyskiba (17 punti, 4 muri), tra le fila dei Canarini si sono distinti anche Luca Porro (8) e Simone Anzani (3). Tra le fila dei brianzoli i migliori sono stati Krisztian Padar e Martin Atanasov (11 punti a testa).

Cuneo ha vinto in occasione del grande ritorno di fronte al proprio pubblico, sconfiggendo Cisterna per 3-0 (25-19; 25-18; 25-19). Ivan Zaytsev si è distinto con 8 punto, 9 a testa per Marko Sedlacek e Aleksandar Stefanovic, il top scorer è stato Nathan Feral (14 punti). Per Cisterna i migliori sono stati Filippo Lanza e Daniele Mazzone (8 punti), sei marcature per il subentrato Tommaso Guzzo.