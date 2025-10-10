Volley A1 femminile, seconda giornata: Milano e Chieri è già big match

Dopo una prima giornata che ha offerto indicazioni preziose e un livello di gioco già molto alto, la Serie A1 femminile torna nel weekend con la seconda giornata, distribuita tra sabato 11 e domenica 12 ottobre. Il primo turno ha confermato le ambizioni delle grandi: Milano, Novara, Scandicci e Chieri hanno cominciato con vittorie convincenti e sono già in vetta alla classifica con tre punti.

Alle loro spalle, Conegliano e Vallefoglia hanno vinto al tie-break mostrando però margini di crescita, mentre Busto Arsizio, Perugia e Macerata hanno sfiorato l’impresa senza raccogliere punti pieni. Il campionato, dunque, promette equilibrio e spettacolo, con diversi scontri diretti già alla seconda giornata

Il weekend si apre sabato sera (ore 20.30) al Pala Big Mat di Firenze, dove la Savino Del Bene Scandicci riceve la Bartoccini-Mc Restauri Perugia. La formazione di Barbolini ha debuttato nel migliore dei modi imponendosi 3-1 sul campo di Pinerolo, trascinata da una Antropova devastante con 31 punti e da una squadra capace di alternare potenza e lucidità. L’asse Ognjenovic–Bosetti ha mostrato intesa crescente, mentre Weitzel e Graziani hanno garantito un buon contributo a muro. Scandicci punta a confermare la propria identità di squadra completa, solida in seconda linea e con tante soluzioni d’attacco.

Dall’altra parte, Perugia ha mostrato carattere nella sconfitta al quinto set contro Vallefoglia, rimontando due volte ma cedendo nel finale. Williams e Gardini si sono messe in luce in attacco, mentre Sirressi ha garantito equilibrio in difesa. Servirà però più continuità in fase di cambio palla per contrastare la qualità e la profondità del roster toscano, che al debutto casalingo non vuole concedere sconti.

Domenica alle 16.00 il Palaverde di Villorba accoglierà il debutto stagionale della Prosecco DOC Imoco Conegliano davanti al proprio pubblico. Le pantere di Santarelli, reduci dal 3-2 sofferto di Busto Arsizio, vogliono ritrovare fluidità e continuità. La solita Isabelle Haak (31 punti, MVP) ha già mostrato di essere pronta a prendersi sulle spalle la squadra, ma anche Zhu Ting e Lubian sono apparse in buona condizione. Conegliano, pur non impeccabile in ricezione, ha confermato un sistema offensivo di alto livello e resta il punto di riferimento tecnico della A1.

Cuneo arriva con il morale alto dopo il successo al tie-break di Macerata. La Honda Granda Volley ha mostrato un gioco vivace e corale, guidata da una strepitosa Bintu Diop (MVP e 29 punti) e dall’ordine tattico imposto da Signorile in regia. Le piemontesi proveranno a giocare a viso aperto, cercando di forzare al servizio e di mantenere ritmo costante in attacco. Al Palaverde, tuttavia, servirà un’impresa per fermare la potenza delle campionesse in carica.

Sempre domenica alle 17.00 al Pala Igor Gorgonzola la Igor Gorgonzola Novara ospita la Eurotek Laica Uyba Busto Arsizio. Le piemontesi hanno iniziato con un perentorio 3-0 a San Giovanni in Marignano, mostrando già grande compattezza: Tolok (MVP) e Herbots hanno guidato una prestazione di sostanza, con la regia di Cambi e l’efficacia offensiva del nuovo tridente. Novara, che in estate ha rinnovato molto, ha già trovato una sua identità: aggressiva al servizio, precisa in ricezione, pronta a colpire con continuità.

La Uyba, invece, è uscita sconfitta solo al quinto set contro Conegliano dopo una prova di carattere. Obossa è partita fortissimo (28 punti), Van Avermaet e Parra hanno sostenuto la causa, ma la squadra di Barbolini ha pagato qualche calo nei momenti decisivi. A Novara si attende un match spettacolare: se Busto saprà replicare la stessa intensità e solidità difensiva, la gara potrebbe essere più equilibrata del previsto.

Al Fontescodella di Macerata, sempre alle 17.00, la Cbf Balducci Hr Macerata ospita la Wash4Green Monviso Volley in un incrocio già delicato per la classifica.

Le marchigiane, avanti due set nel debutto contro Cuneo, hanno sfiorato l’impresa mostrando qualità in attacco con Decortes (20 punti) e Kokkonen (22), ma anche qualche calo di concentrazione nei finali di set. Coach Lionetti può contare su un gruppo giovane e combattivo, che cercherà di trasformare il rammarico dell’esordio in energia positiva davanti al proprio pubblico.

Pinerolo, invece, ha ben figurato contro Scandicci, cedendo solo nel quarto set dopo aver vinto il secondo ai vantaggi. Davyskiba e Malual sono state le più incisive in attacco, sostenute da Akrari al centro e dalla regia ordinata di Battistoni. Il collettivo di Marchiaro ha mostrato buoni automatismi e una ricezione solida: la sfida di Macerata potrebbe essere un banco di prova per capire quale delle due potrà inserirsi presto nel gruppo centrale della classifica.

Al Pala Megabox di Pesaro (ore 17.00) la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia affronta Il Bisonte Firenze in un match che promette spettacolo.

Le marchigiane arrivano con entusiasmo dopo il successo esterno su Perugia, firmato Bici (MVP, 16 punti) e Ungureanu, con Candi e Butigan decisive nei momenti caldi. Coach Mafrici ha visto una squadra capace di soffrire e reagire, mostrando solidità in muro-difesa e concretezza in attacco.

Per Firenze, invece, l’obiettivo è rialzarsi dopo il 3-1 interno con Chieri. Knollema (14 punti) e Villani hanno retto l’urto, ma la squadra di Chiavegatti ha faticato a contenere la varietà offensiva delle piemontesi. Il Bisonte dovrà ritrovare equilibrio tra ricezione e contrattacco per puntare a un colpo esterno che darebbe fiducia in vista del prosieguo del torneo.

Al PalaFacchetti di Treviglio (ore 17.00) si sfidano Bergamo e Omag-MT San Giovanni in Marignano, entrambe reduci da un debutto complicato.

Le lombarde di Solforati hanno ceduto 3-0 a Milano ma hanno mostrato sprazzi interessanti con Cese Montalvo (16 punti) e Mlejnkova tra le più efficaci. L’obiettivo sarà migliorare la continuità al servizio e in cambio palla. La formazione romagnola di Bellano, battuta 3-0 da Novara, ha pagato l’impatto con la categoria, pur mostrando segnali incoraggianti da Piovesan e Ort olani. Il confronto diretto rappresenta un passaggio chiave per entrambe, che puntano a muovere la classifica e costruire fiducia in vista di sfide più impegnative.

Chiude la giornata (ore 18.00 al PalaFenera) la sfida tra Reale Mutua Fenera Chieri ’76 e Numia Vero Volley Milano, le due squadre più impressionanti del primo turno.

Chieri ha espugnato Firenze 3-1 con una prestazione autorevole, dominando il gioco grazie all’organizzazione difensiva e alla brillantezza offensiva di Gray (MVP) e Kunzler. Coach Bregoli ha visto una squadra già solida, capace di alternare soluzioni e mantenere equilibrio nei fondamentali.

Milano, dal canto suo, ha confermato il proprio potenziale con un netto 3-0 su Bergamo: Egonu (22 punti) e Lanier (13) hanno dominato in attacco, con Danesi e Kurtagic incisive a muro. L’intesa tra Bosio e le sue attaccanti è già di alto livello, e la squadra di Lavarini sembra pronta a lottare da subito per i vertici.

Il confronto con Chieri, squadra organizzata e tatticamente matura, rappresenta il primo vero test di forza per le lombarde: uno scontro che promette spettacolo e ritmo elevato.