VIDEO Sinner-De Minaur 2-0, ATP Vienna 2025: la sintesi della semifinale

Jannik Sinner ha sconfitto l’australiano Alex de Minaur nella finale del torneo ATP 500 di Vienna, imponendosi con il punteggio di 6-3, 6-4 e meritandosi così la qualificazione all’atto conclusivo sul cemento della capitale austriaca, dove domenica 26 ottobre incrocerà il vincente del confronto tra Lorenzo Musetti e il tedesco Alexander Zverev. Si tratta del ventesimo successo consecutivo a livello indoor per il numero 2 del ranking ATP, ancora in corsa per tornare numero 1 del mondo.

Il fuoriclasse altoatesino si è issato sul 4-0 nel primo set dopo aver operato un paio di break e ha avuto una palla per involarsi sul 5-0, ma in quel momento ha avuto un momento di disattenzione e il suo avversario gli ha strappato il servizio. Nel settimo gioco c’è stata anche una discussione con il giudice di sedia, ma il nostro portacolori ha mantenuto la lucidità e ha chiuso i conti in proprio favore. Nel secondo set si è materializzato un break e contro-break, poi il 24enne ha nuovamente strappato la battuta al rivale e ha meritato il successo.

Prosegue così la cavalcata in Austria, dove il numero 2 del mondo ha regolato nell’ordine il tedesco Daniel Altmaier, Flavio Cobolli, il kazako Alexander Bublik e appunto de Minaur, al suo rientro in campo dopo il trionfo di sabato scorso contro Carlos Alcaraz nell’atto conclusivo del Six Kings Slam. Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi di Sinner-de Minaur, semifinale del torneo ATP 500 di Vienna.