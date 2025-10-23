Verso un ballottaggio tra Berrettini e Cobolli in Coppa Davis? Volandri chiamato a decidere

Se ne è parlato e probabilmente si continuerà a discutere della mancata disponibilità data da Jannik Sinner all’Italia nelle Finali di Coppa Davis a Bologna tra poco meno di un mese. Il rifiuto del n.2 del mondo sta facendo discutere a tutti i livelli, tra gli appassionati e gli addetti ai lavori. Resta il fatto che Filippo Volandri, capitano non giocatore azzurro, dovrà sopperire all’assenza di Jannik in vista dell’impegno citato.

Il 19 novembre gli azzurri sfideranno l’Austria e vorranno iniziare nel modo migliore il cammino nella Final Eight. Volandri, considerando i pre-convocati resi noti tre giorni fa, potrà contare su Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli, Matteo Berrettini, Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Si parla di tre singolaristi e due doppisti.

Se ciò dovesse essere confermato, si prevede un ballottaggio nel ruolo di n.2 tra Cobolli e Berrettini. Se si tenesse conto dei risultati del 2025 e della classifica attuale, il classe 2002 del Bel Paese dovrebbe avere una priorità. Tuttavia, quanto messo in mostra da Matteo nel proprio storico in Davis, ricordando le Finals dell’anno scorso a Malaga con le vittorie in semifinale e nell’atto conclusivo, potrebbe portare a un’altra scelta.

Chiaramente, un altro fattore discriminante sarà la condizione fisica. Entrambi i giocatori, impegnati a Vienna anche sotto gli occhi di Volandri, vorranno dare le dovute garanzie. Spetterà poi al capitano sciogliere le riserve quando sarà il momento di giocare.