Ciclismo
Veneto Women 2025, Longo Borghini rinnova la sfida con Reusser. L’azzurra vuole chiudere con un successo
La stagione è ormai agli sgoccioli, sono in programma gli ultimi appuntamenti. C’è ancora l’occasione per provare a riscattare, almeno in parte, un’annata al di sotto delle aspettative oppure l’opportunità per chiudere in bellezza con l’ennesimo successo. Si corre domani la prima edizione della Veneto Women 2025.
La corsa in linea rappresenta una piacevole novità del calendario internazionale di quest’anno. Si parte da Vicenza e si arriva a Verona dopo aver percorso 115,9 chilometri. Al via settantacinque atlete per un totale di dodici squadre, cinque delle quali appartenenti al circuito World Tour.
Il percorso si sviluppa in pianura per gran parte della durata della gara prima che le atlete si immettano nel circuito finale da ripetere due volte. Il duplice passaggio sulla Salita delle Torricelle, quattro chilometri di lunghezza con una pendenza media del 5%, dovrebbe provvedere a creare la selezione.
La lotta per la conquista del successo finale, almeno sulla carta, sembra un affare a due. Elisa Longo Borghini, reduce dal trionfo della Tre Valli Varesine, dovrebbe duellare con l’elvetica Marlen Reusser per la vittoria finale. L’Italia, alla ricerca di un risultato di prestigio, potrà contare anche su Chiara Consonni, Eleonora Camilla Gasparrini, Barbara Malcotti e Silvia Persico. Da seguire con attenzione anche le prove della slovena Urska Zigart e dell’australiana Brodie Chapman.