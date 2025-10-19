Veneto Classic 2025 oggi: orari, percorso, tv. Scaroni vuole chiudere la stagione con una vittoria

Si chiude il calendario del ciclismo italiano in questo 2025. Ultima gara stagionale l’edizione numero cinque della Veneto Classic: partenza da Soave ed arrivo in quel di Bassano del Grappa. Andiamo a scoprire nel dettaglio la corsa con percorso, programma e favoriti.

PERCORSO

La gara inizia con un tratto in pianura per poi affrontare per la prima volta il muro in pavé de La Tisa (330 m al 15,2%), ormai un classico come la salita di La Rosina (2,1 km al 6,5%), che verrà scalata in due occasioni all’interno del primo circuito di giornata, quello di 12,6 chilometri attorno a Marostica. I corridori si cimenteranno poi con la Tisa per altre cinque volte, le ultime quattro all’interno del secondo circuito da 12,4 chilometri. Quando terminerà il circuito mancheranno sedici chilometri alla conclusione della gara. Le asperità però non saranno ancora finite; bisognerà infatti superare lo sterrato del muro della Diesel Farm (1,3 km al 10,9%), con l’aggiunta dello sterrato, lo strappo di Contrà Soarda (400 m al 13%) e la breve rampa finale per proiettarsi verso il traguardo.

PROGRAMMA VENETO CLASSIC 2025

Domenica 19 ottobre

Soave-Bassano del Grappa (180,6 chilometri)

Orario di partenza: 13:00

Orario di arrivo stimato: 17:10 circa

DOVE VEDERE LA VENETO CLASSIC 2025 IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 dalle 15:55 alle 17:15

Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport 1, Discovery Plus, Dazn

Diretta live testuale: OA Sport

FAVORITI

UAE Team Emirates – XRG che come al solito è la squadra da seguire: non ci sono Del Toro e Pogacar, ma la compagine è sempre al top con i vari Wellens, Vermeersch e Sivakov. Occhio all’elvetico Marc Hirschi (Tudor Pro Cycling Team), sempre protagonista da queste parti: mai uscito dalla top-5, con la vittoria nel 2022. In casa Italia le punte sono Christian Scaroni e Simone Velasco.