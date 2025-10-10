Vela, Ugolini/Giubilei stringono i denti e restano in vetta ai Mondiali Nacra 17 in Sardegna

Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei tengono botta nonostante un paio di passaggi a vuoto e restano in vetta alla classifica generale dopo la quarta giornata dei Campionati Mondiali 2025 di Nacra 17, in corso di svolgimento nel Golfo degli Angeli a Cagliari. Day-4 in cui si sono disputate altre tre regate della flotta Gold, portando a cinque il numero di prove completate sin qui nella seconda fase della manifestazione (Final Series).

La coppia azzurra, che aveva dominato la scena ieri con due successi nelle prime due regate della Gold Fleet, ha collezionato oggi un primo, un ottavo ed un decimo posto (scartato per ora come peggior risultato nelle Finali) conservando la leadership della graduatoria assoluta e avvicinandosi all’obiettivo di qualificarsi per la finalissima a quattro che assegnerà il titolo iridato e le altre medaglie.

Ugolini/Giubilei, vice-campioni d’Europa in carica e bronzo mondiale nel 2024 a La Grande Motte, possono contare adesso su un vantaggio di 3 punti sui favoriti britannici John Gimson/Anna Burnet (4-7-4 lo score odierno) 5 sui turchi Sinem Kurtbay/Alican Kaynar (6-12-2), 6 sugli svedesi Emil Jarudd/Hanna Jonsson (2-14-1) e 8 sui neerlandesi Willemijn Offerman/Scipio Houtman (5-4-11) quando mancano un massimo di quattro regate di flotta (di cui l’ultima non scartabile) prima della finale.

Giornata molto positiva sul fronte italiano anche per Federico Figlia di Granara/Caterina Sedmak, che hanno rimontato dal 18° al 10° posto nella generale grazie ad un parziale di 3-6-14. Chiudono invece la classifica della flotta Gold in 20ma piazza Margherita Porro/Andrea Spagnolli (13-18-20).