Vela, Ugolini/Giubilei sfidano i britannici Gimson/Burnet ai Mondiali Nacra 17 con un nuovo format

Archiviati i Campionati Mondiali di Formula Kite a Quartu Sant’Elena con il meraviglioso successo di Riccardo Pianosi, la spiaggia cagliaritana del Poetto ospiterà nei prossimi giorni anche i Mondiali 2025 della classe Nacra 17. Si comincia già domani con le prime regate di flotta, ed il calendario della rassegna iridata si svilupperà da martedì 7 a domenica 12 ottobre.

In Sardegna verrà sperimentato un nuovo format che potrebbe essere riproposto per il resto del ciclo olimpico verso i Giochi di Los Angeles 2028, evitando il rischio di assegnare la medaglia d’oro ancor prima della Medal Race e rendendo dunque più incerta fino all’ultima giornata la lotta per il podio. Questa novità regolamentare penalizza sicuramente gli equipaggi più competitivi, ma restiamo in attesa di capire come evolverà questo Mondiale per effettuare le prime valutazioni in tal senso.

L’Italia sogna in grande con la coppia formata da Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei, plurimedagliati continentali e iridati che vanno a caccia del primo titolo mondiale assoluto per chiudere in bellezza una stagione caratterizzata sin qui da tre secondi posti al Trofeo Princesa Sofia, alla Semaine Olympique Française e agli Europei di Salonicco sempre alle spalle di John Gimson e Anna Burnet.

Il formidabile equipaggio britannico va considerato a tutti gli effetti il favorito principale per l’oro anche a Cagliari, ma il vantaggio di poter regatare nelle acque italiane potrebbe aumentare le quotazioni di Ugolini/Giubilei. La flotta azzurra verrà completata da altre sette barche, che avranno come obiettivo massimo un piazzamento nella top10 finale.