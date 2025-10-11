Vela, Ugolini/Giubilei arrivano da leader alla Medal Series dei Mondiali Nacra 17

Prosegue il duello ravvicinato tra Italia e Gran Bretagna, separate da un solo punto in classifica al termine della quinta e penultima giornata dei Campionati Mondiali 2025 di Nacra 17, in corso di svolgimento nel Golfo degli Angeli a Cagliari. Day-5 in cui sono state completate come da programma altre tre regate della flotta Gold, mentre domani la nuova Medal Series (format sperimentale che potrebbe essere utilizzato anche per il resto del ciclo olimpico verso Los Angeles 2028) assegnerà il titolo e le medaglie iridate.

Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei sono riusciti a mantenere la leadership della generale nonostante una seconda prova abbastanza difficile, mettendo a referto uno score di 3-10-2 e chiudendo l’Opening Series in vetta alla graduatoria per un’incollatura davanti ai grandi rivali britannici John Gimson e Anna Burnet, che hanno accorciato ulteriormente le distanze oggi grazie ad un rendimento più costante (6-3-4).

L’equipaggio azzurro ha poi un margine di 9 punti sui neerlandesi Willemijn Offerman/Scipio Houtman (5-8-3 il parziale odierno), 11 sugli australiani Brin Liddell/Rhiannan Brown (2-2-7), 13 sugli svedesi Emil Jarudd/Hanna Jonsson (7-5-10), 15 sugli argentini Mateo Majdalani/Eugenia Bosco (1-7-5) e 16 sui turchi Sinem Kurtbay/Alican Kaynar (8-16-6).

Tutto ancora in gioco dunque in vista dell’ultima regata di flotta (non scartabile come peggior risultato), al termine della quale le migliori quattro coppie della classifica generale verranno ammesse alla finalissima. Ricordiamo che i vincitori della prova conclusiva si aggiudicheranno l’oro, mentre per argento e bronzo sarà determinante la posizione in graduatoria prima della finale.