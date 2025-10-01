Vela, Riccardo Pianosi vince quattro regate di fila e aggancia Maeder in testa ai Mondiali di Formula Kite

Riccardo Pianosi è stato il protagonista indiscusso della seconda giornata dei Campionati Mondiali 2025 di Formula Kite, evento principale della stagione post-olimpica in corso di svolgimento a Quartu Sant’Elena (in provincia di Cagliari). Il giovane talento marchigiano ha dato seguito alle ottime prestazioni di ieri, esaltandosi in condizioni di vento forte e facendo percorso netto nelle quattro regate odierne.

Pianosi, campione d’Europa in carica e argento iridato un anno fa a Hyeres, ha collezionato quattro primi posti consecutivi nella flotta blu potendo scartare come peggiori risultati la 18ma e la seconda piazza delle prime due prove andate in scena nel day-1 e agganciando il suo grande rivale Max Maeder in vetta alla classifica generale dopo otto regate.

Il fuoriclasse singaporiano sta dominando la scena in Sardegna avendo raccolto sin qui sette vittorie ed un secondo posto (nella penultima prova odierna della flotta gialla), ma il gioco degli scarti consente all’azzurro di issarsi in testa alla graduatoria insieme a Maeder con 6 punti netti. Terza posizione overall per lo svizzero Gian Stragiotti a -5 dai leader, mentre a seguire troviamo il quotato sloveno Toni Vodisek a -9, il britannico Sam Dickinson a -14 ed il brasiliano Bruno Lobo a -18.

Molto distanti dalla top10 e da una possibile qualificazione per la Medal Series gli altri italiani: 23° Flavio Marx, 26° Giuseppe Paolillo, 35° Julio Houze e 52° Luis Houze. In campo femminile guida la classifica generale l’olandese Jessie Kampman davanti alla francese Lauriane Nolot e all’australiana Breiana Whitehead, mentre si allontana purtroppo l’obiettivo Medal Series per le padrone di casa azzurre Sofia Tomasoni 18ma e Tiana Laporte 24ma.