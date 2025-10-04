Vela, Riccardo Pianosi resta in vetta e vola in finale ai Mondiali di Formula Kite!

Riccardo Pianosi fa un altro passo avanti molto importante e centra il massimo obiettivo a disposizione nella quinta e penultima giornata dei Campionati Mondiali 2025 di Formula Kite, in corso di svolgimento a Quartu Sant’Elena (in provincia di Cagliari). Day-5 in cui si sono disputate le ultime quattro regate di flotta, determinando la griglia di partenza delle Medal Series in programma domani.

Pianosi, campione d’Europa in carica e argento iridato nel 2024 a Hyeres, ha difeso con successo la prima posizione in classifica generale grazie ad uno score odierno di 10-1-1-4 nella Gold Fleet accedendo direttamente alla finalissima insieme al fenomeno singaporiano Max Maeder, che si è preso in extremis la seconda piazza overall a -4 dall’azzurro superando nelle ultime prove il giovane svizzero Gian Stragiotti (alla fine terzo).

Da regolamento Pianosi comincerà la Finale con una vittoria già in tasca di default, mentre Maeder e gli altri due kiter provenienti dalla semifinale partiranno da zero. Il primo a conquistare due successi si aggiudicherà la medaglia d’oro (di fatto al ventenne pesarese ne basta solo uno), e a quel punto i piazzamenti dal secondo al quarto verranno decisi in base al numero di vittorie ed in seconda battuta al risultato dell’ultima regata disputata in Finale.

Oltre a Stragiotti si è già qualificato per la semifinale anche lo sloveno Toni Vodisek, mentre dovranno passare dal quarto di finale il francese Benoit Gomez, il ceco Vojtech Koska, il britannico Sam Dickinson ed il polacco Jan Marciniak. In campo femminile la neerlandese Jessie Kampman ha dominato le Opening Series e vola direttamente in finale (con il vantaggio di una vittoria sulle altre) insieme alla francese Lauriane Nolot. Distanti dalle migliori le azzurre, con Sofia Tomasoni 19ma e Tiana Laporte 21ma.