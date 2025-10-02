Vela, Riccardo Pianosi resta in scia a Maeder dopo undici regate ai Mondiali di Formula Kite

Riccardo Pianosi continua a macinare ottimi risultati anche nella terza giornata dei Campionati Mondiali 2025 di Formula Kite, appuntamento principale della stagione post-olimpica in corso di svolgimento a Quartu Sant’Elena (in provincia di Cagliari). Day-3 in cui si sono disputate in campo maschile le ultime regate di qualificazione, mentre domani cominceranno le Finali con la Gold Fleet riservata solamente ai migliori 25 della generale.

L’Italia resta in quota tra gli uomini grazie alla sua grande stella Pianosi, campione d’Europa in carica e argento iridato nel 2024 a Hyeres, che ha messo a referto nelle tre prove disputate oggi un primo, un secondo posto ed un ritiro nella flotta gialla. Il ventenne marchigiano, anche grazie al gioco degli scarti (vengono eliminati per ora i peggiori tre piazzamenti), resta comunque in piazza d’onore ad un solo punto di distacco dalla testa della graduatoria.

Il leader della generale torna ad essere in solitaria il fenomeno singaporiano Max Maeder, che ha ottenuto altre tre vittorie parziali nella flotta blu attestandosi in vetta alla classifica overall a punteggio pieno. Dietro ai primi due, cominciano progressivamente a dilatarsi i distacchi degli inseguitori con lo svizzero Gian Stragiotti terzo a -7 e lo sloveno Toni Vodisek quarto a -10 da Maeder.

L’unico altro kiter italiano ammesso ufficiosamente alla flotta Gold (in attesa dell’esito di alcuni ricorsi) è Flavio Marx in 22ma piazza, mentre Giuseppe Paolillo sarebbe il primo degli esclusi al 26° posto. Nella competizione femminile c’è sempre la neerlandese Jessie Kampman al comando della generale con un vantaggio di 16 punti sulla francese Lauriane Nolot e 18 sulla statunitense Daniela Moroz, mentre rimangono nelle retrovie le azzurre Sofia Tomasoni 19ma e Tiana Laporte 23ma.